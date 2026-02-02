各國換鈔史 日本全球首創3D防偽 瑞士讓民眾參與設計

圖為入圍設計決賽的團隊Emphase Sàrl設計的瑞士新版紙鈔。 (取材自瑞士國家銀行官網)

各國鈔票的設計大不同，在圖案的選擇上也各有巧思，近年來進行鈔券改版的國家不少，除了更新圖案外，大多是為了防止「偽造貨幣」的流通，在設計上引入新技術，提升偽造貨幣的難度；也有國家更改鈔券的材質，為了減少生產過程中所需的能源和資源。以台灣為例，近日台灣中央銀行剛啟動新台幣鈔券改版，揮別目前鈔券上的小學生圖案，以「台灣之美」作為新鈔券系列主題，並擬定12項面額主題。

台灣央行發行局局長鄧延達表示，這次鈔券改版作法是參考國際經驗，其他國家多有透過「系列主題」或「面額主題」，使鈔券設計更具系列感，如挪威是海洋系列，面額主題包含燈塔、維京船、大西洋鱈魚等。

日紀念對國家重大貢獻者

日本 則是在2024年7月3日發行新版紙鈔，將1000日圓、5000日圓及10000日圓做改版。新鈔改版由日本財務省、日本銀行（央行）及國立印刷局共同決定，改版目的在防止「偽造貨幣」的流通，因此設計上引入全球首創的3D立體刻印技術、放大面額數字和增加識別圖樣等，讓仿造變得更加困難。

新版鈔票圖樣上，日本選擇3位對社會有重大貢獻者的肖像，包括創立日本第一國立銀行，被譽為「日本近代社會的創造者」的澀澤榮一，明治時代創辦女子英學塾（現為津田塾大學）的女性教育家津田梅子，以及被稱為「近代日本醫學之父」的北里柴三郎。 日本銀行貨幣博物館2024年7月展出新版5000日圓紙幣。(路透) 日本新版紙鈔採用被譽為「日本近代社會的創造者」的澀澤榮一（上）、女性教育家津田梅子（中）以及被稱為「近代日本醫學之父」的北里柴三郎（下）肖像。(取材自日本國立印刷局官網)

英國女王、查理國王新舊版並行

英國財政部在1956年授權銀行在紙幣上使用伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）女王的肖像，1960年正式發行，是英國歷史上第一位出現在紙鈔上的君主。

2022年9月在伊莉莎白二世女王辭世後，英國銀行便開始籌備印有查爾斯三世國王（King Charles III）肖像的紙鈔，並在2024年6月5日正式發行。原本印有伊莉莎白二世女王肖像的鈔票並未作廢，仍是法定貨幣，與查理三世國王的紙幣同時流通，新舊並行。 英國銀行2024年6月5日正式發行印有查理三世國王肖像的紙鈔。(取材自英國銀行官網)

瑞士 公開徵件後 開放民眾評選

瑞士國家銀行（SNB）也於2024年10月30日宣布開發第10版紙鈔，新版主題為Switzerland and its altitudes，旨在致敬瑞士獨特的地理風貌，展現不同海拔高度下豐富多彩的生命。

在設計流程上，瑞士國家銀行採取了「專業競賽」與「民意參考」的機制。首先透過公開徵件，讓具備瑞士國籍或在當地工作的設計師毛遂自薦，提供作品集進行資格預審；國家銀行再從中篩選出12組設計團隊正式受邀參賽，並開放調查讓民眾參與紙鈔設計。

瑞士國家銀行已在去年10月8日公布最終入圍設計決賽的6名設計團隊，最終結果將在2026年第一季評選完畢，新版紙鈔最快2030年代期間發行。 圖為入圍設計決賽的設計師卡斯特沃勒薩格爾打造的瑞士新版紙鈔。 (取材自瑞士國家銀行官網)

南非防偽 紙鈔傾斜後會變色

南非儲備銀行（SARB）於2023年5月4日推出升級版紙鈔。新版紙鈔正面保留南非首位黑人總統曼德拉（Nelson Mandela）的肖像，背面以非洲五霸的圖樣呈現，包括獅子、豹、非洲象、非洲水牛、黑犀牛等，並由單一動物，轉換成動物家族的意象。在技術層面上，新版紙鈔透過一項新技術讓紙鈔傾斜時，圖樣會因為旋轉而變換顏色，大幅提升防偽層級。 南非2023年改版新鈔背面的非洲五霸，從原本單一動物，轉換成動物家族的意象。(取材自南非儲備銀行官網)

菲律賓改用塑膠材質 省資源、防病毒

菲律賓中央銀行（BSP）於2022年4月發行新鈔。新版鈔券改用具有防污、防水和防油特性的塑膠材質。菲國中央銀行表示，此款塑膠材質的鈔券除了更難偽造以外，生產過程中所需的能源和資源更少，對氣候變遷的影響較小，且包括新冠病毒在內的病毒和細菌在此種鈔票上的存活時間比在紙幣上短；長遠來看更有助於降低鈔票的發行成本。

圖樣設計上，新款紙鈔採用菲律賓特有物種或瀕危動物，以及傳統的當地編織圖案，如1000披索的圖樣為國鳥菲律賓鷹（Philippine Eagle），其獲得2022年國際紙幣學會（IBNS）年度最佳紙幣獎。 菲律賓中央銀行2022年發行新款紙鈔，其中1000披索的圖樣為國鳥菲律賓鷹。(取材自菲律賓中央銀行官網)

融合多族群文化 新加坡 版本多

目前新加坡流通的人像系列（Portrait Series）鈔券自1999年發行以來，呈現不同族群的樂器，象徵新加坡華馬印及西方文化交融，也展現「花園城市」，象徵堅韌的國家精神。正面則印有第一任總統尤索夫伊薩（Yusof bin Ishak）肖像，他曾於1965至1970年間擔任總統。

根據新加坡金融管理局（MAS）官網資料，新加坡鈔券歷經蘭花系列（Orchid Series）、鳥類系列（Bird Series）、船隻系列（Ship Series），目前流通的人像系列（Portrait Series）為第4套鈔券，於1999年9月發行。

新加坡文史工作者明永昌表示，新加坡鈔票設計融合不同族群元素，目的是希望讓民眾，以及來新加坡工作或生活者，透過鈔票認識新加坡的國家意象與文化特色，感受這座城市國家的多元族群交融精神；因應時代變化，透過各種鈔票上的圖案與設計，不同族群的文化、歷史與生活風貌，得以在日常流通中被看見和理解。

以面額50元的新幣鈔票為例，它以藝術與多元文化為主題，呈現4種不同族群的樂器，包括華族琵琶、馬來手鼓（Kompang）、印度維納琴（Indian Veena）與西方古典小提琴，象徵新加坡華、馬、印及西方文化交融。此外，鈔券上還搭配2件當地藝術作品「長臂猿」（Gibbon）與「晾曬鹹魚」（Drying Salted Fish），展現藝術家創作成就。