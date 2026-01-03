我的頻道

買氣旺… 長島市商住公寓1295萬元售出 被視為趨勢

NBA／溫班亞瑪缺陣馬刺仍賞溜馬11連敗 卡萊爾執教千勝續卡關

日本3600種食品將漲 便利店飯糰價翻倍 蛋拌飯變奢侈品

生雞蛋拌飯示意圖。(圖/123RF)
日本媒體近期援引最新統計數據報道，日本大米和雞蛋價格均創有統計以來最高值，許多日本民眾感嘆生雞蛋拌飯已成為「奢侈品」，面對許多價格上漲的食材，不得不尋找「平價替代品」。日本帝國數據庫公司的最新統計數據顯示，日本今年共有逾2萬種食品漲價，而明年初將有近3600種食品價格上調。

據香港文匯報報導，日本農林水產省發布的統計數據顯示，2025年12月市場上一袋5公斤裝大米均價為4337日圓（約28美元），連續16周處於4000日圓（約25美元）以上高位。受飼料漲價、禽流感蔓延等因素影響，日本雞蛋價格同樣上漲。大型銷售公司「JA全農雞蛋」發布的數據顯示，今年東京地區中號雞蛋平均批發價為每公斤324日圓（約2美元），創下有統計以來最高值。

面對大米和雞蛋這兩種平民食材價格上漲，一些民眾感嘆，雞蛋拌飯已變為「不能隨便吃的奢侈品」，另有人表示不捨得在點咖哩飯時加雞蛋。今年以來，受原材料、人工成本上漲和日圓貶值等因素影響，日本出現食品漲價潮。日媒報道，日本民眾正在為牛肉、牛油、番茄等價格較高的食材尋找平價替代品，改為購買相對便宜的雞肉、人造牛油和紅蘿蔔。面對米價高企，不少人選擇以麵條和麵包替代。

此外，以往在便利店是「日本平價飲食代表」的鮭魚飯糰，價格也漲至令不少民眾吃不消。X平台上一則關於鮭魚飯糰價格的帖文引發熱議，凸顯民眾對日常飲食成本飆升的強烈焦慮。YouTube頻道「吉田製作所Y」主持吉田發文感嘆：「物價漲得太誇張了，超便宜等級的鮭魚飯糰竟要235日圓（約1.5美元）。」這句話引起不少消費者共鳴，帖文迅速累積逾3萬個讚好，有網民表示漲幅難以接受，「以前不是100日圓（約0.6美元）嗎？」

有網民點出背後原因，指這並非單一食材漲價，而是整體供應鏈的連鎖反應。首先是日本大米供應短缺，批發價屢創新高。其次是海水溫度過高導致日本紫菜連續兩年失收，價格漲至近40年高位。除了原材料成本，人力與物流費用增加亦是主因。

最令日本民眾憤慨的是物價上漲，但扣除通脹後的實際薪資已連續3年出現負增長。不少40、50歲族群對未來更憂心，因日本央行近期加息，雖旨在抑制通脹，但對民生物價效果有限，反而可能推高房貸利率，令家庭負擔雪上加霜。

日本 雞蛋 鮭魚

