捷克迎首次米其林指南 79餐廳入榜、Papilio掛二星領銜

捷克迎來史上第一家米其林2星餐廳Papilio，主廚克內德拉以童年記憶作為創作靈感，運用當地採購的優質食材，以細膩巧思重新詮釋。（取材自米其林）

捷克迎來史上第一家米其林2星餐廳，另有8家餐廳摘下1星，並有18家餐廳獲得必比登推介。「米其林指南」今年首次推出捷克版本，當中收錄79家餐廳，肯定捷克美食的崛起，展現多元美食風貌。

中央社報導，米其林11日在捷克瑪麗安溫泉鎮（Mariánské Lázně）舉行盛大的頒獎典禮，向捷克的餐飲業者頒發星級、必比登（Bib Gourmand）與綠星獎項。

「米其林指南」今年首度推出專屬捷克版本，當中收錄捷克各地的餐廳，從捷克指標性的高端精緻餐飲（fine dining）到現代風格的餐酒館（bistro），再到以傳統、在地食材與紮實廚藝為核心的餐飲場所，展現近年來的多元美食風貌。

米其林指南國際總監普勒內克（Gwendal Poullennec）在新聞稿中提到，2025年指南首次涵蓋全捷克，共收錄79家餐廳，規模較以往大幅擴張，展現捷克空前的美食能見度。

他說：「我們的評審員從北到南、從東到西走遍整個國家，尋找最優秀的餐廳。他們造訪城市、鄉村與優秀的葡萄酒產區，在旅途中深刻感受到捷克各地令人難忘的款待。」

捷克觀光局（Czech Tourism）執行長米德仁（František Reismüller）表示，「與『米其林指南』的合作，為捷克打造全新國家形象，開啟新的篇章。捷克不僅擁有歷史古蹟、自然美景與豐富的戶外休閒選擇，也同樣以頂級美食脫穎而出。」

米德仁表示，米其林是全球通行的美食語言，如今進駐捷克，代表捷克料理要對世界發聲。「這是展現捷克主廚創意、在地食材運用，與對傳統食譜獨特詮釋的絕佳機會。我們非常珍惜捷克獲得這個機會，將在未來的行銷活動中充分運用。」

入選餐廳遍布捷克全國各地，顯示捷克美食水準不侷限於首都。匿名評審依據嚴格的國際標準進行評鑑，頒發1到3星的米其林星級評等；同時也授予必比登，表揚提供高品質料理且價格合理的餐廳；綠星則肯定致力以創新方式推動永續發展、餐飲文化的主廚。

位於鄰近布拉格的Papilio為捷克第一家米其林二星餐廳。Papilio主廚克內德拉（Jan Knedla）以童年記憶作為創作靈感，運用當地採購的優質食材，以細膩巧思重新詮釋。

他在獲獎後表示：「這對我來說太不可思議了。這是一輩子的夢想，如今實現了，我仍然難以置信，就像在夢裡一樣。」

Papilio擁有唯美的拱形天花板，開放式廚房讓顧客能直接欣賞烹煮過程。克內德拉說：「我身邊的團隊是業界最頂尖的人。主廚的成就來自他的團隊。」

米其林11日在捷克瑪麗安溫泉鎮舉行盛大的頒獎典禮，向全國的餐飲業者頒發星級、必比登與綠星獎項。今年捷克總共摘下10顆星，另有18家餐廳獲得必比登推介。（取材自米其林）

