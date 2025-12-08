我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

達里歐談AI泡沫「別急著退出」 稱中東成資本家矽谷

昔日香港「五虎將」湯鎮業顏值大崩壞 超市試吃畫面曝

日打造「飛彈群島」 距台110公里與那國島成最前線核心

編譯盧思綸／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
2021年一架民航客機上俯瞰沖繩縣與那國島祖納地區。（路透）
2021年一架民航客機上俯瞰沖繩縣與那國島祖納地區。（路透）

彭博資訊報導，日中關係惡化至十年來最高點之際，日本正著手推動40年來最大規模的軍事建設，在台灣鄰近海域加速建構沿琉球群島延伸的「飛彈群島」（missile archipelago），沿著由約160個島嶼組成的琉球弧線陸續興建反艦飛彈陣地、雷達塔、彈藥庫與電子戰設施，目標嚇阻中國武力威脅。而地處前線、距離台灣僅110公里的與那國島，已成為這場軍事競賽的核心。

2022年時任美國眾議院議長裴洛西訪台後，中國演訓飛彈落在與那國島近海，日本便全面加速前線軍力部署。

最靠近台灣的與那國島正擴大電子戰部隊，並規畫部署反艦飛彈。往北的石垣島與宮古島在2023至2024年間增設反艦飛彈陣地。沖繩作為美日軍力最集中的地區，設有陸海空多重基地。至於日本本土最南端的九州則部署F-35戰機、長程飛彈，並擴大水陸機動團（ARDB）的規模。

日本陸上自衛隊前中將磯部晃一（Koichi Isobe）指出：「中國解放軍無疑正提升以武力迫使台灣屈服的能力。日本、 美國與其他西方國家必須展現反對改變現狀的決心。」

分析指出，日本與台灣地理相近，若美國主導台海防衛，日本勢必受到牽動；倘若美國無法阻止中國入侵台灣，日本自身安全也將不可避免地受到威脅。日本政府前分析師、現為新潟大學國際關係教授畠山京子（Kyoko Hatakeyama）直言：「日本幾乎別無選擇，只能支援美國。拒絕合作將意味著終結日美同盟。而且，即便中國攻擊日本，美國也未必會保護。」

華府智庫新美國安全中心（CNAS）分析指出，若台海局勢升溫，與那國島的新電子戰單位將使該島從被動監視站，轉變為向美日飛彈部隊提供精準目標資訊的關鍵節點，成為中國在初期企圖癱瘓的高優先目標。

與那國島是日本最西端的島嶼，位於琉球列島中的八重山群島，距離台灣僅110公里，成為這項軍事建設的最前線。2016年島上設立軍事基地，此後一年內約有30名人員將加入既有230人的電子戰部隊；隨著防空飛彈部署持續推進，預計還會有更多人進駐。

軍事建設計畫也引發日本國會激辯。反對黨批評政府正在打造飛彈群島，但防衛大臣小泉進次郎予以否認，強調部隊部署方式與其他國家一致。沖繩作為美日軍力最密集地區，是台海衝突爆發時美軍最可能啟動行動的前線；反對者憂心重演1945年沖繩戰役的悲劇，支持者則認為中國的動作顯示強化防衛的必要性。

日本 小泉進次郎 裴洛西

上一則

澤倫斯基拒割讓領土 傳美國要烏克蘭「無論如何都要放棄頓巴斯」

下一則

不與美唱反調？歐盟提用俄遭凍結主權資產援烏 日潑冷水

延伸閱讀

川普對日F-15遭雷達鎖定保持緘默 外媒：日中熱線打不通 東京遇考驗

川普對日F-15遭雷達鎖定保持緘默 外媒：日中熱線打不通 東京遇考驗
日本青森7.5強震30傷 高市籲民眾一周內提高防災警覺

日本青森7.5強震30傷 高市籲民眾一周內提高防災警覺
「台灣地位已被七重鎖定」 王毅再嗆七個字嚴重警告日本

「台灣地位已被七重鎖定」 王毅再嗆七個字嚴重警告日本
日本天主教老農赴台徒步環島朝聖 穿短袖住教堂成台日交流動人風景

日本天主教老農赴台徒步環島朝聖 穿短袖住教堂成台日交流動人風景

熱門新聞

中國人民解放軍海軍訓練艦「戚繼光號」10月10日抵達柬埔寨南部的西哈努克港。(美聯社)

中國集結逾百船艦最大規模海上「秀肌肉」 日本回應了

2025-12-04 23:06
圖為保羅．納斯(左)2024年6月迎接日本天皇德仁(右)在倫敦訪問。(路透)

英諾貝爾獎得主：與中國相比 英國大學像第三世界水平

2025-12-05 22:30
北韓一名退伍女軍人返鄉途中，慘遭3名未成年高中生性侵殺害。示意圖。路透社

「讓我再見父母一面」北韓女軍人被姦殺 3高中生遭處決

2025-11-25 14:15
日本首相高市早苗10月21日在官邸舉行記者會。(美聯社)

華爾街日報社論：中國霸凌日本給世界上了一課

2025-12-01 21:41
日本首相高市早苗拋出「台灣有事」發言已屆滿一個月，中日關係持續緊張。日媒報導，除了「台灣有事」發言外，高市在與中國國家主席習近平首次會面時有「2個輕率舉動」，讓習顏面盡失。(美聯社)

不只台灣有事惹議 日媒曝高市會習近平「2個輕率舉動」

2025-12-05 01:20
日本千葉縣5日傳出中國男子持刀刺傷女同事，女子雖然送醫仍傷重不治。圖為示意圖，與本文案情無關。路透

中國男持刀猛刺日本女同事 送醫不治身亡

2025-12-05 08:31

超人氣

更多 >
好市多新推20元茶具茶葉組 送禮連包裝都省了

好市多新推20元茶具茶葉組 送禮連包裝都省了
高物價惹民怨 川普施政策略要轉彎了

高物價惹民怨 川普施政策略要轉彎了
憑401(k)退休帳戶成為「普通百萬富翁」人數創歷史新高

憑401(k)退休帳戶成為「普通百萬富翁」人數創歷史新高
別再用水洗生肉 嚴重恐「敗血症」…4步驟正確處理

別再用水洗生肉 嚴重恐「敗血症」…4步驟正確處理
中貿易順差首度破1兆美元 川普關稅大棒為何斬不斷中國出口洪流？

中貿易順差首度破1兆美元 川普關稅大棒為何斬不斷中國出口洪流？