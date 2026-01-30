我的頻道

冬天人會變醜？3招搶救乾燥暗沉肌

Meta華裔科學家回中國探親後持O-1簽證再入境遭拒

克里姆林宮：普亭答應川普 暫停攻擊基輔至2/1

中央社莫斯科30日綜合外電報導
克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）。歐新社
克里姆林宮今天說，俄羅斯總統普亭已同意美國總統川普的個人請求，將暫停攻擊基輔直到2月1日，以創造和平談判的「有利條件」。

路透社報導，川普（Donald Trump）昨天表示，普亭（Vladimir Putin）已同意在一周內暫不轟炸基輔與其他烏克蘭城市，原因是天氣寒冷，但他並未說明這一期間將於何時結束。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）今天回應記者提問時，並未將天氣因素列為原因。

他說：「川普確實曾親自請求普亭，在2月1日之前一周內暫停攻擊基輔，以創造有利談判的條件。」

至於普亭是否已同意此事，培斯科夫回應：「當然，這確實是來自川普的個人請求。」

目前尚不清楚培斯科夫所說的「基輔」僅指烏克蘭首都本身，還是泛指整個國家。基輔在烏克蘭戰爭期間遭到俄羅斯空襲，導致數百戶棟公寓失去暖氣和電力供應。

基輔方面表示，如果莫斯科放棄攻擊烏克蘭能源基礎設施，基輔將會採取相應回應。俄羅斯自2022年2月向烏克蘭派遣數萬名部隊展開侵略。

烏克蘭 普亭 川普

