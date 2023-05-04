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俄控華府是克宮遇襲元凶 美稱荒謬且仍不清楚實情

中央社華盛頓4日綜合外電報導
白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）。路透
白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）。路透

俄羅斯把針對克里姆林宮的無人機攻擊行動歸咎於美國後，白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）今天駁斥俄方指控，直言莫斯科在說謊，並稱美方也還在評估情況。

俄羅斯社群媒體上3日廣傳克宮上方爆出火光後冒出白煙的畫面，克宮指控烏克蘭暗夜派無人機試圖行刺總統普亭（Vladimir Putin）未遂。克宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）今天又在記者會上，指控美國是無人機刺殺行動的幕後黑手。

對此，柯比表示：「這顯然是個荒謬可笑的說法。」

他今天上美國有線電視新聞網（CNN）節目時說：「美國跟此事毫無關聯。我們甚至不知道確切發生了什麼事，但我能向你保證，美國絲毫沒參與其中。」

柯比說，美國不鼓勵且未讓烏克蘭有能力攻擊境外，亦不支持攻擊個別領導人。烏克蘭已否認對克宮出動無人機。

柯比也告訴微軟國家廣播公司（MSNBC），「我們還不是很知道事發經過」，「培斯科夫純粹只是在說謊」。

柯比在CNN節目上另提到，他未掌握任何特定情資顯示俄國在鎖定北大西洋公約組織（NATO）成員國的關鍵基礎建設系統。

北約情報首長昨天示警，俄國可能會透過破壞海底電纜，來懲罰支持烏克蘭的西方國家。

柯比說：「我們幾乎從戰爭開打後就盡全力留心監控這種事。…我們現在仍非常、非常密切監控。」

柯比 烏克蘭 俄羅斯

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