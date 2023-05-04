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克里姆林宮遭無人機襲擊試圖暗殺普亭 前國會議員曝幕後凶手

編譯周辰陽／即時報導
俄羅斯3日宣稱烏克蘭當天凌晨使用兩架無人機襲擊克里姆林宮、試圖暗殺總統普亭，但流亡國外的前國會議員波諾馬瑞夫宣稱，這是「俄羅斯游擊隊」在行動，而非烏克蘭軍方的手筆。（Getty Images）
俄羅斯3日宣稱烏克蘭當天凌晨使用兩架無人機襲擊克里姆林宮、試圖暗殺總統普亭，但流亡國外的前國會議員波諾馬瑞夫宣稱，這是「俄羅斯游擊隊」在行動，而非烏克蘭軍方的手筆。（Getty Images）

俄羅斯3日宣稱烏克蘭當天凌晨使用兩架無人機襲擊克里姆林宮、試圖暗殺總統普亭，烏克蘭則加以否認。俄羅斯一位跟國內激進團體有聯繫的前國會議員波諾馬瑞夫（Ilya Ponomarev）向CNN宣稱，這是他口中的「俄羅斯游擊隊」在行動，而非烏克蘭軍方的手筆。

目前正在流亡的波諾馬瑞夫住在烏克蘭與波蘭，也是2014年唯一投票反對兼併克里米亞的聯邦下院「國家杜馬」議員。按照俄羅斯當局說法，他自此被列入了恐怖分子嫌疑犯名單。

波諾馬瑞夫在獨家專訪告訴CNN記者，動手的是「其中一個俄羅斯游擊組織，我不能說更多，因為他們還沒有公開承擔責任」。

波諾馬瑞夫還宣稱，俄羅斯境內游擊組織成員通常是「年輕人、學生、大城市居民」。就他了解，「全俄羅斯差不多40個城市有游擊隊活動」。他表示，「所有的游擊組織都有自己的重點、專長與核心知識，有些專注於破壞鐵路，有些在軍方召募站縱火，有些對支持戰爭的活動家進行攻擊，有些在做駭客攻擊」。

按照波諾馬瑞夫的說法，據稱俄羅斯境內的無人機攻擊是游擊組織一條「新的行動路線」，並且構成了「真正的威脅」。他說，「普亭向國家，特別是對菁英宣傳的，就是堅不可摧與安全的感覺，而游擊隊員正在毀掉兩者。他們其實是在說，戰爭到這裡了，你們這些人、你們個人並不安全」。

俄羅斯 烏克蘭 普亭

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