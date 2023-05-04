克里姆林宮遭遇無人機襲擊 俄方宣稱美國在幕後策畫

俄羅斯指控烏克蘭3日凌晨用兩架無人機襲擊克里姆林宮、試圖暗殺總統普亭，克宮發言人隔一天指出，俄羅斯特勤部門掌握了烏克蘭是幕後黑手的證據，還指責美國策畫了這起事件。（路透）

俄羅斯 指控烏克蘭 3日凌晨用兩架無人機襲擊克里姆林宮、試圖暗殺總統普亭，烏克蘭則加以否認。克宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）隔一天指出，俄羅斯特勤部門掌握了烏克蘭是幕後黑手的證據，還指責美國策畫了這起事件。

白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）表示，俄方的指控「荒唐」。

CNN、法新社與俄羅斯官媒4日報導，培斯科夫稱俄羅斯特勤部門掌握了證據，表明烏克蘭是無人機襲擊事件的幕後黑手。然而，這種行動的決定，實際上是在美國華府 做出的。

培斯科夫被問及有理由認為烏克蘭特勤部門是襲擊事件幕後黑手時表示，「這是我們掌握的資料，我們特勤部門得到的資料」，又指涉及烏克蘭攻擊俄羅斯領土的決定「不是在基輔做出的，而是在華府」，「甚至目標」也經常在美國確定，「基輔不是每次都有權選擇手段」。他說，「基輔已經在執行他們被告知去做的事情」。

培斯科夫還指出，「不管是基輔，還是華府，都在妄圖撇清關係，他們的這種做法很可笑」。他說，「這種資料只有一小部分會被揭露。但是，確保華府明白我們知道這件事，並且留意這類直接插手衝突是多麼危險，這一點十分重要」。