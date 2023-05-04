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烏刺殺普丁？俄假旗行動？ 克宮無人機爆炸發生什麼事

轉角24小時
無人機在參議院圓頂大樓上方爆炸。（歐新社）
無人機在參議院圓頂大樓上方爆炸。（歐新社）

「無人機在克里姆林宮上空『爆炸』...是刺殺還是自導自演？」俄羅斯在5月3日對外指控，兩架無人機在凌晨向克里姆林宮發動襲擊，無人機在參議院圓頂大樓上方，被防空系統擊墜後爆炸。影片隨即在網路上和媒體流傳，俄國指控是烏克蘭要刺殺普亭而發動的襲擊，但烏克蘭方面一概否認事件與烏克蘭有關，反指是俄國境內的反抗勢力所為。這起無人機事件有多處疑點，是何種機型、又是如何在莫斯科攻擊？外部的分析解讀中，也不排除是俄國企圖嫁禍的假旗行動，以催化再度動員的情緒。

俄羅斯政府5月3日指控烏克蘭對克里姆林宮發動兩架無人機攻擊，並宣稱行動目的是行刺俄國總統普亭——這是烏俄開戰以來，俄羅斯對烏克蘭所提出最嚴重的指控，俄國官媒隨之進行報導。

根據在俄羅斯網路上流傳、且被俄媒（如官媒今日俄羅斯、軍事媒體Zvezda等）轉載的兩段影片，其中一段顯示有飛行物靠近克里姆林宮建築群的參議院圓頂大樓，並在圓頂上方爆炸，畫面中還有兩個似乎正在攀爬屋頂的人影；另一段影片則是克里姆林宮上方升起濃煙。

紅場的無人機禁飛標誌。（歐新社）
紅場的無人機禁飛標誌。（歐新社）

俄國政府表示攻擊行動發生在5月3日凌晨，當時普亭人不在克里姆林宮、而是在他位於莫斯科郊外的住所；無人機被軍方特種部隊的防空雷達系統偵測到並擊落，碎片散落於克宮週圍，克宮並未在攻擊中受到實質損壞、也無人員受傷。

克里姆林宮的聲明中還寫下：

「我們認為這些行動是有計畫的恐怖攻擊行為，是在5月9日勝利日閱兵前夕，意圖謀殺總統...俄方保留在合適的時間與地點進行報復的權利。」

俄羅斯的指控，恐怕使戰爭陷入升溫的危險，俄國安全委員會副主席麥維德夫（Dmitry Medvedev）宣稱，無人機攻擊事件「讓我們別無選擇，只能從肉體上消滅澤倫斯基和他的集團。」

國家杜馬主席沃洛金（Vyacheslav Volodin）則將烏克蘭政府比喻成伊斯蘭國（IS），表示將「要求能夠摧毀它（烏克蘭）的武器。」

俄羅斯政府3日指控烏克蘭對克里姆林宮發動兩架無人機攻擊，並宣稱行動目的是行刺俄國...
俄羅斯政府3日指控烏克蘭對克里姆林宮發動兩架無人機攻擊，並宣稱行動目的是行刺俄國總統普亭。（美聯社）

無人機事件的疑點？

整起攻擊事件目前仍存在著許多疑點：俄羅斯的指控為真嗎？若是為真，烏克蘭為什麼要進行如此不利己方在戰爭中立場的行動？攻擊行動約莫在3日凌晨2時許發生，為何克宮到將近12小時之後才發布公告？為什麼在官方公告發布前，俄媒沒有報導克宮上方發生爆炸？為何外部的無人機能夠直闖莫斯科政治核心？

美國海軍中心的無人機專家本德特（Samuel Bendett）對「攻擊」克宮的無人機進行分析，他表示就影片看來，無人機的機翼很薄，機型可能是中國製造的Mugin-5（價值9500美元），像這類固定翼無人機的航程和飛行時間更長，理論上可以用時速120公里的速度，飛行7個小時——換算這類無人機能夠飛行的距離，是足以從烏克蘭飛到克里姆林宮。衛報另引述分析人士，推測事件中的無人機也可能是烏克蘭製造的UJ-22，不過礙於影片時常只有數秒、畫面也不甚清晰，外界僅能勉強猜測機型。

俄羅斯的無人機專家羅格金（Alexei Rogozin）則在Telegram頻道上表示，操作員本就可以在距離無人機數公里之外的地方進行操控、依靠機身上的攝影鏡頭導航，而不一定只靠遠距設定攻擊目標，理論上有可能是從烏克蘭某地啟動，也可能是在莫斯科起飛。

烏克蘭對無人機攻擊事件的回應，是否認攻擊克里姆林宮，並表示俄羅斯提出的指控，只是對烏克蘭發動大規模襲擊的藉口；美國則非常謹慎看待。烏克蘭總統顧問波多利亞克（Mykhailo Podolyak）便表示，攻擊莫斯科對烏克蘭來說「毫無意義」，但俄羅斯卻能拿此事來為自己攻擊烏克蘭平民辯白。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）則表示，他無法證實俄羅斯的「烏克蘭派無人機謀殺普亭」指控是真是假，但他對來自克里姆林宮的說法「都抱持很大懷疑」；前美國國防部助理副部長穆洛伊（Mick Mulroy）則在接受BBC訪問時，回應指出若相關報導內容準確，則這個無人機行動「不像是」刺殺普亭行動，因為烏克蘭密切追蹤普亭的行蹤，理應知道在攻擊發生的時間點，普亭根本不在克宮——普亭並沒有居住在克宮，克宮是他的辦公處，他只有很少數的時候會在克宮過夜。

烏克蘭製造的UJ-22無人機。（取材自推特）
烏克蘭製造的UJ-22無人機。（取材自推特）

中國製造的Mugin-5無人機。（取材自Mugin公司）
中國製造的Mugin-5無人機。（取材自Mugin公司）

澤倫斯基否認攻擊：烏克蘭只在自己的領土上作戰

針對無人機在克里姆林宮襲擊一案，烏克蘭總統澤倫斯基直接否認是烏克蘭策畫的攻擊，澤倫斯基表示：「我們不會攻擊普亭或莫斯科，我們只會在自己的領土上作戰。」烏克蘭總統顧問波多利亞克（Mikhaylo Podolyak）也同步回應，除了否認這是烏克蘭發動的攻擊之外，波多利亞克在Twitter上表示自己的看法，認為這可能是「俄羅斯反對勢力的作為」：

「關於克里姆林宮上空的無人機，這根本不意外...俄羅斯很明顯就是在準備一場大規模的恐怖襲擊。...」

「...我們觀察到俄羅斯境內有越來越多類似的事件，在能源設施或克里姆林宮上空出現無人機，這只能說明是當地反抗力量的游擊行動，你知道的...無人機在很多商店都買得到，而普亭對國家權力的控制程度衰退，也是顯而易見。」

烏克蘭總統顧問將事件暗示解讀為俄羅斯國內的反普亭勢力所為，但這個說法同樣缺乏直接證據。對於這個說法，澤倫斯基也有補充的意見，關於「為何俄羅斯要指控是烏克蘭刺殺普亭」？澤倫斯基的解釋認為：「這很簡單，因為俄羅斯沒有勝利。普亭已經無法激勵人心、沒辦法繼續送軍隊去送死，所以需要某種方法來催化士氣。」

綜合歐美軍事分析的看法，從無人機事件發生後12小時，克宮和俄羅斯媒體「相當協調」地發布訊息，看起來確實令人存疑；事件不排除是俄羅斯的假旗行動，好製造深入攻擊烏克蘭的藉口，創造繼續廣泛徵兵動員的理由。

不過美國戰略智庫ISW也質疑，就算這是俄國的假旗行動，俄羅斯當前到底還有沒有大規模攻擊的軍事能力，令人存疑。因此推斷這起無人機事件，或許一定程度上升高了俄國的情緒，但在俄羅斯欠缺大規模進攻能力之下，整體而言還不至於讓戰爭進一步擴大升級。

另一方面，澤倫斯基的公開談話重點，多半是關於近一周內俄羅斯對烏克蘭境內的連番攻擊。

烏克蘭官方表示，從4月底的一周以來，俄羅斯就對烏克蘭發動了三輪的炮火夜襲，5月3日發現一架無人機襲擊了烏克蘭中部的第聶伯羅彼得羅夫斯克州（Dnipropetrovsk），一棟建築被無人機攻擊而燃燒毀壞。根據路透引述烏克蘭軍方的說法，過去一個星期以來，俄羅斯加強對烏克蘭境內的襲擊，「幾乎每天晚上，俄羅斯都會出動一波無人機，鎖定基輔等烏克蘭境內區域發射飛彈。」

儘管烏克蘭軍方說明這些無人機都已被烏軍鎖定、成功擊落，目前也未傳出重大傷亡，但近期不斷響起的空襲警報，依然讓烏克蘭民眾神經緊繃。而在赫爾松地區，5月3日就有一場空襲造成21位平民死亡，襲擊地點包括住宅大樓、車站和一間大賣場。

從4月底以來關於烏克蘭將準備春季反攻的消息，牽動了烏俄雙方的緊張局勢，法新社的報導裡引述烏克蘭士兵的說法，指出烏均已準備將在東部地區展開反攻行動，但這些零星的消息並未獲得烏軍的證實；另一方面根據英國軍事觀測的說法，俄軍也在烏東區域加強了防禦工事，俄軍方面也有消息認為，烏軍的反攻可能是在5月15日前後、或是提前發動突襲。

烏克蘭總統澤倫斯基表示：「我們不會攻擊普亭或莫斯科，我們只會在自己的領土上作戰。...
烏克蘭總統澤倫斯基表示：「我們不會攻擊普亭或莫斯科，我們只會在自己的領土上作戰。」 （Getty Images）

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