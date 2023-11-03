好友Dicky知道我喜歡看話劇，極力推薦我去欣賞音樂劇《我們的青春日誌》，初時有點猶豫，因為劇場 位處葵涌工業區，覺得交通有點隔涉（路途遙遠），但終於我趕及在劇班閉館休場前，成為這齣長壽劇的第351場觀眾，度過一個身心靈滿足的晚上。

喜歡這個劇是因為不同年齡層的觀眾都可以尋找到自己的成長生活點滴，每個中學生都經歷過豆芽夢的年代，但又要面對考試的壓力，父母望子成龍、老師希望學生成績優異為學校爭光，學校男女同學之間的友情愛情，以致鬥氣鬥嘴的過程，劇中每位演員是演得那麼真摰，它的對白、音樂和歌詞能夠引起觀眾的共鳴。它堪稱長壽劇，因為由2022年起一直演出超過350場，刷新香港 音樂劇的歷史紀錄。

創作人陳恩碩一手包辦編劇、作曲、填詞、導演及監製角色，在謝幕時分享他的理想，他在英國讀書時，很羨慕外國的音樂劇可以長期上演，包括我們熟悉的歌劇 魅影（The Phantom of the Opera），同一個劇院可以連續上演超過30年，還在世界各地巡迴演出，他希望在香港可以製作一個差不多每天都上演的音樂劇，將欣賞音樂劇成為香港人生活的一部分。

因為這個理想，他畢業後返香港發展，跌跌撞撞中，他了解要在本地創先河製作一齣長壽音樂劇，單靠劇本和演員是不足夠，還要配合市場需求，商業運作模式及打造品牌方法，將欣賞音樂劇加上商業化元素，令劇場普及化，融入大眾生活中，感謝他為我們創作屬於香港的音樂劇。