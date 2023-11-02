看盧偉力兄執導、演出德國 戲劇大師布萊希特的名劇「沙膽大娘和她的兒女」，此劇與現時香港 的時代脈搏息息相關；沙膽大娘信奉的天條，與香港人歷來的核心價值一樣：「搵食(謀生)」第一。

然而營營役役，所為何事？沙膽大娘畢生含辛茹苦，愛兒護女，到頭來三個兒女都比她更早命喪黃泉，可惜她似乎沒有多少覺悟，劇終時繼續她的「搵食」路。「搵食」固然艱難，只希望觀眾在「搵食」之餘，面對香港人心的撕裂，觀劇後也能有所啟發。

布萊希特（Bertolt Brecht, 1898-1956）是影響世界劇場 深遠的劇作家，出生於德國巴伐利亞地區的奧格斯堡（Augsburg），父親是工廠管理者，雖然他身處優裕的家庭背景，但從年輕時就有激進思想，同情底層人民。

此劇在內地譯作「大膽媽媽和她的孩子們」，「大膽媽媽」 不及香港譯作「沙膽大娘」傳神。1973年，香港的「大學實驗劇團」首次排演此劇，導演是許鞍華，劇本翻譯是劉天賜。賜官鑽研粵語多年，而「沙膽」這句粵語出自其譯筆，繪形繪聲，不失其「生鬼(生動)」本色。

「沙膽」是膽大包天，但「沙膽大娘」的德語原文Mutter Courage ，其中Courage一詞的德語原意，在巴洛克時代指女人勾引男人的「心計」，與劇中大娘的風騷(三個兒女的父親都不同)頗為相配，但布萊希特更為大娘的浪漫加上註腳─是小人物為求生存的「沙膽」。

布萊希特只活了58歲，但一生創作48部戲劇，在歷史長河，除了莎士比亞，沒有人與他匹敵。他對戲劇的最大貢獻是其「間離」理論和「間離效果」。所謂「間離」，是要讓觀眾與演員保持距離，不去融入角色，觀劇時在較抽離狀況下進行批判性思考。