數位科技發展迅速，手機 年年新款，功能不斷更新，有時都要花時間學習，更遑論長者。以往手機只用作電話通訊，現在卻成為日常生活必需品，查閱回診時間、交通資料、餐廳點餐等，都離不開手機。

公司最近就將數位科技元素加入關愛長者活動，跟社福機構合作，為獨居及雙老長者舉辦手機班，教他們一些常用手機應用程式外，公司義工更陪他們在社區完成任務，讓長者多多練習及嘗試。

早前公司義工便與160多名長者進行大型社區實踐活動，過一個數位端午節 。大家一行人到戲曲 中心欣賞粵劇，沒有實體場刊，長者要用手機掃一掃看電子場刊，然後到餐廳點餐、玩遊戲，甚至下載活動靚照。原來平時長者不時遇到手機難題，因家人工作忙碌，不想麻煩他們，惟有放棄，義工立刻變身手機達人，為他們解難，幫他們成就解鎖。

為讓長者熟能生巧，義工們細心安排不同操作任務，有時要忍住讓他們親身嘗試，每當成功，他們都變得雀躍；有長者說，現在會用手機拍美照及拍片、記錄生活點滴，再與家人分享；有的更會嘗試用通訊軟件，以視像連繫海外子女。

記得當初與同事討論活動名稱，靈機一觸，取名「樂遊無限」，就是希望長者於樂齡之年都能逍遙自在，輕鬆與數位化社會接軌，不再有數位鴻溝，創造無限可能。