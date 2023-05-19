在香港 工作的時候，公司大樓下面有家港式快餐連鎖店「大快活」，讓我們就近吃飯變得非常方便。有時候我們幾個「飯搭子」中有人特別忙，不能一同走出辦公室時，就會約在樓下的大快活。

有一回午飯時間我一個人先下去吃飯，進店先在收銀台處買好套餐，接著邊吃邊等另外幾位同事，時而抬頭看看，發現裡面好幾個員工屬於殘疾人士，不免關注起來，特別是一名推著小車收盤子女人，腿腳不靈活還在努力工作的樣子，頓感生活不容易。

等到同事海倫等陸續下來一起吃飯時，我說起了這個話題，認為餐廳能雇傭殘疾人工作真的是很好、很了不起的一件事。

過了幾天的午餐時間，海倫說：「今天帶你們去吃素食怎麼樣？」我立刻響應：「沒問題，我喜歡吃素。」

沒想到那是一家全部由殘疾人士工作的餐廳，海倫說餐廳是電影明星開的，目的就是為幫助殘疾人。那天的飯菜很好吃，我還特意拍下了照片，一個白色的三格長碟子裡放有三種素食的菜，一份港式例湯，一小碗雜糧飯，還有一塊甜品糯米糕。

看著乾淨的店堂、可口的飯菜，午飯高峰時段忙忙碌碌的工作人員和來來往往的客人，心有感觸。對於一些腿腳不便的、患有眼疾的、或有說話障礙的殘疾人，並不妨礙他們做一些力所能及的事情，所以看到香港餐飲業能夠接納他們工作的場面覺得很暖心。

又過幾天的一個周末，午後陽光照滿大地，與朋友一起外出不知覺走到中環的海事博物館，有點渴，想找個地方歇一歇，看到指示牌樓上有咖啡 館，於是我們上到二樓，推門進店時迎面走來一位女員工，手和眼明顯有殘疾，她熱情地遞給我們一張點餐單。

買好咖啡，我們走去外面一個露天天台，坐在有靠背的藤椅上，面前的小圓桌旁還有一排小盆花楚楚動人，放眼望去，維多利亞港的自然風景盡收眼底。

沒多久仍是那位有殘疾的女員工走過來蹲下對我說：「你們的咖啡做好了，我的手不能拿，所以需要你們自己進去取。」我立刻謝過，然後去取來了咖啡。

綠色咖啡杯裡的綠色抹茶拉花非常漂亮，美美地喝上一口，望著不遠處香港中環巨型摩天輪，在藍天的映襯中格外耀眼，就這樣度過了一個愜意又充滿感悟的午後時光。

幾次經歷下來，我目睹了香港這個繁華城市的另一面，相比只在逢年過節時，送上一些物質上的關懷，而後發布一下、秀一秀、誇一誇的短暫行為，給到殘疾人士切實的幫助以及給予他們平等就業 的機會，讓他們融入社會與普通人一樣工作生活，是更值得去思考、去做的事。