驚豔維港的張保仔號木帆船。（圖：作者張達聰提供）

徜徉在尖沙咀寬敞的海灣大道，滿眼皆是維多利亞港灣的絢麗景色。那日並無風浪，誠可謂「波瀾不驚，一碧萬頃」，突然一艘中式木船從海面慢慢駛來，驚豔眾人。它看上去不過就一個籃球場長度，分上下兩層，外表漆成深褐色，船頭微微上翹，首尾和中間分別有三根桅杆高聳，但中桅的紅色風帆並未展開。在無數摩天大樓的偉岸身姿和萬里無雲的蔚藍天際線襯托下，它顯得異常醒目，古樸典雅，甚至帶有浪漫氣息。

由於我們在港灣逗留較久，流連忘返，不久與這船再次照面。它的上層艙房似渺無一人，船頭甲板也只寥寥數客。我未注意它的船名，沒想到它實是一大名鼎鼎旅遊船。後來整理照片放大了看，才注意到它名為張保仔，不僅印刻在黑色前舷，而且書寫在飄揚船頭的黃色三角旗上。

再仔細查詢，方知它於2006年建成首航，是現代化艦船比比皆是的維港內，難得一見的傳統中式木船，下午和晚間每小時巡遊港灣一圈。船上人員稀少顯是2020年初進逼香港 的疫情 所累，以至我們有眼不識「泰」船，未能登臨享受。好在我們已搭乘過港島到尖沙咀的輪渡，也在寬闊的海面穿行，於上下天光裡游弋，十分鐘左右的航程，多少讓我們感受到跨越維港的酣暢滋味。

此船何以名張保？出於好奇又查資料，我得知他原是早年華南一名身手矯健的海盜首領，武藝高強，人多勢眾。他以香港為基地，開荒生產，助港島興旺，還如羅賓漢 一樣劫富濟貧，頗得人心，他最終為清廷招安，成為水師將領。張保雖無鄭成功和戚繼光般威赫聲名，大小也是個有所作為的傳奇人物，仔字是粵人對所喜者暱稱，難怪會被選中命名一艘出類拔萃的旅遊船。

張保仔號與眾不同，獨具匠心，全部採用高級木料由手工打造，耗資費時，據說連一根鐵釘都未用，凸顯傳統木工的精湛手藝和非凡創造力。令人嘖嘖稱奇的是，正巧我近日收到具150年經營歷史的荷美郵輪公司彩頁廣告，其中亞洲和遠東部分的代表圖片似曾相識，細看正是以維港為背景暢遊港灣的張保仔號木船，可見它已無爭議地成為香江旅遊不可替代的地標。

廣告彩頁上的木船只占圖片下方一半，上方留有無盡蒼穹，應是刻意渲染東方明珠的海闊天空和遙遠深邃意境；相比我抓拍的照片，卻是遵循樣板戲「三突出」原則，只想把古樸木船的幽雅形象完滿地保存於相冊。

世界上許多城市都有自己的著名河流或海域，也都有自己獨具特色的舟楫船舶，為蜂擁而來的遊客服務。水都威尼斯造型獨特的貢多拉尖頭小船、哥本哈根交錯河道的低矮平底船、紹興水鄉著名的烏篷船，還有一平如鏡的漓江上由竹竿撐起的悠閒竹筏等，都是有幸乘坐者絕難忘懷的人生體驗。

相信登臨張保仔號的感覺也會不同凡響，而我已錯失良機，下次如再蒞香港，當與它訂約，力爭晚間漂流，做一回瀟灑船客，賞一番銷魂夜景，覽遍「舸艦迷津」和「漁舟唱晚」美色 。