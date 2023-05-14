位於九龍彩虹邨、開業逾半世紀的「上海華麗理髮公司」不久前因「後院起火」，差一點變成灰燼，真讓人捏一把汗。這「一把火」又點燃了港人對香港 「上海理髮店」的愛溺之心。

在香港，「上海理髮店」少說有十幾家之多，而「上海華麗理髮公司」已有超過半世紀的歷史，可以說是香港美髮業的「老字號」，這些店的理髮師，大多是五、六十年代上海的老江湖，一把剪髮刀闖蕩香港，開起一間間上海理髮店。上海剃頭師傅憑藉「頭上功夫」，恤髮、剃鬚、洗頭、吹頭一貫作業，很快在香港紮根，並打出一片天地。到「上海理髮店」剪髮，成為一種老香港的生活品味。

「上海華麗理髮公司」之所以令人關注，除了理髮師特別的剪髮技術，且操著一口江蘇楊州口音的上海話，十分親切。而該店的裝潢雅典舒適，黑色理髮椅、白色扶手、黑白相間地板，再加上舊式吊扇，一派老香港市民生活的縮影。

想不到就這麼一間普通的理髮店，竟被香港電影導演 看中，成了影視拍攝的取景地。香港男子音樂組合MIRROR第一首英文歌「Rumours」的音樂頻道亦在該店拍攝，在年輕人中引起不小的轟動效應。

我上海老家的理髮店要算南京西路上的「南京美髮店」最為出名，理髮師手藝老到，髮型設計時髦超前，受到顧客青睞。八十年代風靡內地的電影「廬山戀」，女主角張瑜的短髮造型，就是這家美髮店理髮師剪的，「張瑜式短髮」即刻在上海灘流行起來，且席捲大江南北；上海理髮店林立，理髮高手也多，理髮也成了市民日常生活話題。

早在1962年，上海天馬電影製片廠就拍攝了經典喜劇電影「女理髮師」，由香港電影明星王丹鳳主演。這部電影在內地放映後，竟颳起「王丹鳳旋風」，而該片取鏡地正是上海淮海中路上的「紅玫瑰美髮美容院」，電影紅了，「紅玫瑰美髮」生意也更「火」了。

上海人稱讚某事物好，常說：「有噱頭（好的意思）」，而「噱頭」即「好的」往往在頭上，可見頭髮對一個人形象的重要性。據說，目前香港的「上海理髮店」已開始熄微，有港人估計「十年、八年後難再有上海理髮店」，原因很簡單，現在理髮店撐市面的理髮師不少人已七、八十歲，進入耄耋之年還在操刀剪髮，理髮師青黃不接，後繼無人；再則，香港一些地方新穎髮廊層出不窮，一些新潮髮型也叫人出其不意，令人眼花瞭亂，市場競爭日趨白熱化。不過，我在洛杉磯理髮至今仍剪「上海老式髮型」，且「50年不變」，這也是我對「海派理髮」的一種堅持吧。