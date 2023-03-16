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飲食與管治

〈六合飛翔〉岑逸飛

李白的《行路難》有「閑來垂釣碧溪上，忽復乘舟夢日邊」，這兩句詩其實說的是兩個典故，前一句是說姜太公釣魚釣到周文王；後一句是講商朝開國重臣伊尹受商王重用前，曾經夢見自己乘船經過日月旁邊。

伊尹名伊，一說名摯。其生卒地說法很多、爭議很大，一說其生於山東曹縣東南，葬於曹縣己氏故墟。伊尹先耕於莘野，做過廚師、家庭教師，後被拜為宰相，尊之為「阿衡」。早在商湯時代，由於伊尹聲名遠播，以致商湯王三番四次前去聘請他。

他可說是第一個將飲食連繫管治的人。

伊尹初見成湯，負鼎抱俎，儼然廚師，成湯笑謂：「請先生來，是為吾治國也。」 伊尹說：「 做菜不能太鹹，也不能太淡，只有把佐料放得恰到好處，菜吃起來才有味道。治理國家和做菜一樣，既不能操之過急，也不能鬆弛懈怠，只有恰到好處， 才能把事情辦好。」

其實飲食之道除了可以聯繫管治之術，裡面更有歷史和文化。記得20多年前，香港著名食家、已故的特級校對設宴與友好一聚，他把擬好的菜單給我一看，其中一道是「南皮豆腐」，他問我是什麼？我楞了一楞，答不出來。

原來南皮指張之洞，他是河北南皮人，當年任兩廣總督期間，在廣州越秀區大馬站的大排檔，嗅到濃厚的蝦醬香味，一問之下，才知是來自「韭菜蝦醬豆腐火腩煲」的煲仔菜，張之洞從此愛上這道菜，今日便成為馳名的大馬站煲。

大馬站煲也暗藏管治與文化；若從「南皮豆腐」觸類旁通，僅是「張之洞」之名，已可能來自《莊子•至樂篇》的「張之洞庭之野」，而他的「中學為體，西學為用」說，更是管治的討論教材。

釣魚 香港

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