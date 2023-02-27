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理想．退優

〈每日驚艷〉張宏

身邊陸續有同事退休，有的準備充足，有的毫無計畫。曾經聽過一例個案，兩名大學教授夫婦，退休前同住在大學教職員宿舍，到了兩人都退休那天要遷離宿舍，才發現沒有為退休的居所做好準備。退休後手上無樓，才開始以高價租樓。沒有工作收入之時還要一邊租樓，一邊動用退休金計畫買樓，一來一回，花了不少冤枉錢，勞心勞力。

聽了這個例子，令我驚覺及早計畫退休的重要。那麼，何時開始計畫？認識了幾十年的好朋友羅國森最近推出新作《理想．退優》，有如退休寶庫，讓平時忙於工作、無暇計畫的人，開始按部就班做好自己的計畫。

書中開宗明義就說，人生要有規畫。「熟齡族」有3個15年，第一個15年是36至50歲，這段期間必須先儲錢；第二個15年，是51至65歲，要保存老本和規畫健康；第三個15年是66至80歲，退休之後，開始享受人生。要看看自己的年齡，做好各階段的準備。

當然，現在的人十分健康長壽，香港男性預期壽命是83年、女性88年，冠絕全球。如果「預期」自己更為長壽，則要準備更多彈藥，讓自己快樂退休。因此，別等到退休前一年才開始計畫。至於如何準備？下回再介紹。（準備退休．一）

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