漸行漸遠的青春（全文完）

「聽上去妳都是短期租住，一會兒在廣州，一會兒不在。妳這不是去旅遊，像是生活無著。錢夠用嗎？為什麼妳爸爸不讓妳住？妳媽媽走了，家裡只剩他了，妳本可以陪陪他老人家呀。」我有太多的問題。

「錢是夠的。我那些退休金 不多，但生活沒問題。我爸爸不讓我回家，說我也有錯……我不是第一次離家出走了。跑出來幾次，被他找到，每次都跟我道歉，說以後不會啦。跟他回家沒多久，又是故技重施，我又跑……我曾經和別人同居過。我爸爸眼裡揉不得沙子，他認為我不對，不讓我住家裡。還寫遺囑，房子只留給我弟。」

這真是一團亂麻的家務事。老父親糊塗、她糊塗，還有一個一言難盡的老公。我屏住呼吸，盡量不讓我的震驚外洩，驚擾了她的敘述。

「我下個月準備去北方了。還沒想好去哪裡。因為他在這裡，我不想待在廣州。」她說。

「為什麼不離婚呢？」我盡量說得不那麼沉重。

「離不了呀。我把他拉黑了，我們切斷了任何聯繫。要是離婚，還要回去找他。他一定不肯離。一定鬧上法庭，我還要面對他的暴怒。我都沒辦法回家拿回我自己的東西，就都留那兒了。這些照片是我藏在我爸爸家的。還有更多照片，我都沒能拿回。我記得有一張是妳給我照的，在學校的湖心亭裡，湖水倒影裡是盛放的洋紫荊。照得可好啦，我最喜歡了……」

我安靜地聽著。那一個美好的夏天，走過同一段青春旅程的三人早已漸行漸遠。分手的那個夏日午後，我們的人生軌跡注定大相逕庭。可能她還停留在過去，可是我已走遠。（全文完）