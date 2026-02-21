我的頻道

大魚大肉害腦霧？ 研究曝高脂肪讓記憶力大降16%

最高院收走川普「關稅大棒」 中國恐縮手不再大買美國黃豆

窄屋（四）

水仙
沒有激烈的撕扯，只有令人窒息的重量和粗重的喘息。林恩驚恐地瞪大了眼睛，看著上方熟悉的天花板。天花板上有一塊水漬，形狀像一隻猙獰的眼睛，正冷冷地注視著一切。她感覺自己的靈魂像是被抽離了身體，飄在半空，冷漠地看著那個壓在身上的軀殼。

結束後，阿明癱軟在一旁，死死抓著自己的頭髮，身體劇烈地顫抖著，喉嚨裡發出類似野獸受傷般的嗚咽。

「妹……對不起……對不起……我不是人……」

他哭得像個孩子，眼淚滴在林恩的手臂上，滾燙，卻讓林恩感到徹骨的寒冷。

林恩縮在床角，抱著膝蓋，一動也不敢動。她看著那個背影，那是她最崇拜的哥哥，那個許諾要帶她去住大房子的哥哥，現在，卻像個碎掉的瓷娃娃，一片片地散落在地上。

3 崩塌

1995年的雨季似乎格外漫長，雨水像是怎麼也下不完，要把整個吉隆坡都淹沒。空氣濕度高達百分之百，衣服晾在陽台上三天都還是濕的，摸上去像一層冰涼的皮。

阿明失蹤的消息，是警察帶來的。

「我們在巴生港的海邊發現了一堆衣服，還有這個。」警察舉起一個透明證物袋，裡面裝著阿明的學生證，「海邊沒人，潮水很大……沒有發現屍體。」

母親愣住了。她像是被一道雷劈中了，整個人僵在那裡。

「沒……沒有屍體？」母親喃喃自語，眼神裡突然閃過一絲詭異的光亮，「那就是沒死？是不是？警察同志，是不是阿明他只是……只是去玩了？」

警察搖了搖頭,「那種情況下,生還的可能性幾乎為零。雖然沒找到屍體,但大概是被海浪捲走了。你們要做好心理準備。」

同志

窄屋（三）

斬首親生子女、逼幼子看屍體 父母被判終身監禁

刺死父母再殺妹妹 冷血賓州男認罪

終於碰到天花板？金價一度暴跌5%

張又俠七罪落馬 BBC：定調政治混合腐敗 軍報：反腐挖到天花板

過年吃年糕

2026-02-18 00:30
（圖／想樂）

打不散的鴛鴦（上）

2026-02-20 01:00

便當不了情

2026-02-14 01:00

老伴又惱又笑

2026-02-14 01:00
（圖／AI生成）

父親的小小失敗史（上）

2026-02-16 01:00
司提反的故事： 左，嬰兒才剛出生就被惡魔掉包。 中，母鹿養活幼嬰，主教親睹奇蹟。 右，司提反向父母解釋原委後，令人把惡童燒死。 Martino di Bartolomeo（1389-1434）畫作‘Seven Scenes from the Legend of St. Stephen’局部，德國施泰德藝術館館藏。（圖／韓璞提供）

掉包嬰兒

2026-02-15 01:00

整車沉沒貝加爾湖 7名中國遊客溺亡、僅1人逃生

冬奧╱同一項目夫妻分獲男、女冠軍「電影都不敢這麼演」

「我的人生沒有任何怨言」劉美賢花滑奪冠 終結美國24年金牌荒

癌症醫師分享 家中五種物品別再留

回應范斯評論「受寵若驚」谷愛凌自嘆成政治「出氣筒」

