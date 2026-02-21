夜色涼薄。童艷輝帶著幾分醉意，半真半假地湊過來，低低地說：「你就不能收留我嗎？你自己說的，整個地下室都歸你，很清靜……放心，我就借張沙發，保證……不打擾你。」

天下果然沒有免費的午餐，更沒有免費的海鮮大餐！

但羅曉不可能帶他回去。首先，房東早就明確說過，不能帶陌生人回家。其次，她也得顧忌蜜雪兒，以及那個神龍見首不見尾的新租客 ──女孩們的房間就在樓上。更何況，蜜雪兒的哥哥也回來了，樓梯口那間一直空著的臥室，想必就是他的。

羅曉沒理會童艷輝的嘟嘟噥噥，直接就在手機上給他訂了個民宿，就在她住的那條街上。她送他到民宿門口，本想道別，卻被他忽然握住了手腕。那股力道不重，卻帶著醉意的熱。

「別走。」他低聲說，語氣裡混著一點乞求。沒等羅曉反應過來，他的唇已經貼了上來。

這是一個短暫得如同錯覺的觸碰，帶著夜風的微涼和一點陌生的柔軟。羅曉手足無措地僵在原地，連呼吸都忘了節奏。直到他鬆開手，用指節輕蹭她燒紅的臉。她才猛地回過神來，一把推開他，逃進了夜色裡。

蜜雪兒兄妹早就回來了。羅曉剛回到房間，門就被蜜雪兒敲開。

「那個開特斯拉 的，是你男朋友吧？挺有型的。」

「不是、不是。」羅曉急忙否認，聲音比平時高了一點。

「肯定是。你的臉都紅了。」蜜雪兒笑得更歡了。她清了清嗓子，語氣忽然變得正經起來；「明天感恩節 。我媽說，人多熱鬧些，要請你和──呃，那位同學，一起去吃晚餐。不許拒絕哦。我哥買的那隻火雞，可有二十磅呢。」

話音未落，她已笑著轉身，連蹦帶跳地跑上了樓。（一○）