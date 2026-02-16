站在二樓小房間的門口，羅曉的目光落在那張小小的床上。她想起那個滿腦子幻想的女孩，是懷著怎樣的忐忑與喜悅，度過了初到綠山牆的夜晚。那些在書中讀過無數遍的句子，就這樣無意識地從唇邊滑了出來：「仁慈的主啊，感謝您給我的『喜悅的潔白之路』、『閃光之湖』、『邦妮』和『白雪皇后』。為了它們，我無比感激。」

童艷輝有些驚訝地看著她，「這是安妮的祈禱詞吧，你怎麼還記得這麼清楚？」

「是啊。」羅曉有些得意地一笑，抬手指向窗外那棵繁茂的櫻桃樹，「看，那就是安妮的『白雪皇后』。你能想像它在月光下的樣子嗎？對安妮來說，那就是她所有夢想開始的地方。」

「你果然有『安妮情結』。」童艷輝似乎恍然大悟，他點了點頭，「所以，你才選擇留學愛島？」

羅曉點了點頭，又搖了搖頭。她從未和別人分享過那些與選擇有關的記憶：高考 失利後的倉促決定、號稱「百分百成功」的留學仲介，還有那些輾轉反側、舉棋不定的夜晚……

她轉身往樓下走。也就在那一瞬間，她忽然想起來了，當年童艷輝戳到她眼睛的，根本不是什麼文具，而是一本嶄新的課本。

那是小學開學第一天，老師剛發完所有新書。還是個小男孩的童艷輝，興奮地抓起語文書當寶劍亂揮，一不留神，書角就甩在了她的左眼上。

此刻，她甚至連那本書的封面都想起來了：那是一個秋意盎然的場景，兩個背著書包的小學生，正走在鋪滿落葉的小路上，背景是湛藍的天空、泛黃的樹木和綿延的遠山。（五）