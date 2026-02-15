Covid-2037（一）

我的頻道

伊格言
圖／AI生成
西元2037年，知名新加坡行為藝術家Frenco宣布與德國生技製藥巨頭GenNex Therapeutics（GNT）達成合作贊助協議，共同啟動《Covid-2037》藝術計畫。「Covid-2037」之名顯然來自於曾於2020年代影響全人類甚鉅的Covid-19呼吸道傳染病，而此次計畫的主要贊助商GNT公司，正是在這場距今已十餘年卻永恆改變了人類文明的全球性瘟疫中，因研發疫苗成功一戰成名──就此而言，知名藝術家與製藥大廠的合作必然自帶歷史隱喻，注定引爆熱議。2037年2月，於倫敦召開的啟動記者會中，Frenco率先公布了此作品的主視覺──該主視覺（或曰「吉祥物」）為一名為「Tulipy」的玩偶雕塑。現場首次亮相的Tulipy人偶本體高約六十公分、寬約四十公分，以玻璃纖維、樹脂、皮革、復古半導體等複合媒材製成，形似一有著美人魚尾之水中獨角生物。

換言之，純以外形而言，我們可以說那是個獨角獸、無尾熊、儒艮與海豹的混種人偶。除了海豚般圓額頭上的標誌性短胖獨角以及覆蓋漸層螢光鱗片的美人魚尾之外，Tulipy也有著大眼、長睫毛、胖鼻子與自帶微笑弧度的唇線等古典動漫風格五官，既可愛又俏皮討喜──是，那或許正脫胎自二十世紀普普藝術、日本動漫以及村上隆的所謂「超扁平風格」，但自然也不乏有人嘲諷其為「Labubu、吉伊卡哇或三麗鷗之流」。啊，坦白說，做為藝評家，就我對Frenco的了解，我懷疑這正是他本人心中所想。

那麼問題來了。既然Frenco本人極可能對這樣的「三麗鷗風」不以為然，何以又推出這樣可愛討喜的Tulipy做為《Covid-2037》的「吉祥物」？

Frenco當然對此「做了手腳」──除了Tulipy「玻璃纖維標準版」之外，記者會現場同時展示以青銅、木材、石蠟、紡織品、基改爬藤植物、3D光雕等共九種相異材質製成的各類版本Tulipy可愛玩偶。據主辦單位新聞稿，Tulipy的九種版本，同時暗示了人類文明數千年來藝術與工藝媒材（亦即是表達媒介）的代換與演化。換言之，這隱然形構了一個Frenco主觀中認定的人類心智地形圖。

這是關於「吉祥物」的部分。藝術行動的實際執行地則位於挪威。2037年5月1日，Frenco宣布以挪威首都奧斯陸近郊Fjordheim一即將進行都更的空白街區為基地，展開為期四十五日的《Covid-2037》藝術計畫。該閒置街區位於奧斯陸西方約二十公里處，十多年前原為一以十七座微型核反應爐群為中心的小規模產業住宅聚落。然而十多年來，由於能源技術翻新，十七座反應爐已陸續停工。這導致該地區人口嚴重流失，部分住宅以及各類公共設施均呈半荒廢狀態。北歐食品業兼零售業大亨，Vseyednaya Set集團執行長暨藝術收藏家Vladimir Feroci遂決定以部分出資方式，與挪威政府共同推動都更，規畫將該地新闢為一以人文藝術與觀光產業為主的藝術街區，名為「AF園區」。

是以Vladimir Feroci也理所當然成為繼GNT後，《Covid-2037》的最大私人贊助者。恰如前述，《Covid-2037》選擇與知名生技公司GNT合作，甚至以Covid直接為名，此舉本身已極富歷史意義──時至今日，我們該如何定位2020年代那場曾帶給人類文明重大改變的瘟疫？評論家們又如何看待Tulipy這樣的可愛吉祥物（做為一場「向瘟疫致敬」的行動藝術的標誌）？它的九種版本又揭示了何種歷史觀點？在在引人省思。然而令眾人意外的是，比起上述對歷史的回望以及對瘟疫時期人類文明方向的深思，《Covid-2037》的大膽挑釁卻更令人瞠目結舌。

事實如下：Frenco以「駐村」為名義，向全世界招募了數百位志願者與各類專業人士。這些志願者們簽署切結書，於為期四十五日的藝術行動期間，進駐此占地約六平方公里的AF園區，並承諾除緊急事故外，不得擅自離開此一範圍。而在此街區落腳營業的原有私人商家也已全數承諾，在此時間段內正常營業；一切住民與商家日常所需，百工百業必要之物資配送，則絕大多數由Vladimir Feroci的Vseyednaya Set集團提供服務並負責執行。此外，所有相關人員於執行業務並進出街區時，均仿效2020年代Covid-19疫情期間封城時的防疫措施，穿著防護服，配戴護目鏡、面罩或自動空氣濾淨器等，防堵病原體散布至街區外。

如此大費周章，無疑是為了在園區內部「投放病毒」。是，令公眾大驚失色的是，《Covid-2037》此藝術計畫的媒材竟是「傳染病」。該病毒定名為Covid-2037，由GNT技術團隊支援以AI基因工程開發而成。而藝術家Frenco的目的正是試圖以此街區為基地，憑空創造一瘟疫劇場。

活生生血淋淋，當下此刻，現在進行式的瘟疫劇場。這是我之所以說《Covid-2037》「向瘟疫致敬」的原因。令人難以索解的是，如此荒唐且茲事體大的藝術行動，如何獲得挪威政府核准？但事實上這並不奇怪──首先，Frenco早在新聞稿中聲明，Covid-2037病毒對人體既無毒性，也無任何實質致病效果，「確定不可能對人體或其他活體造成任何傷害」。而技術夥伴GNT公司也不吝於為此背書。

「請大家放心。」面對滿場媒體，GNT公關長、擁有慕尼黑大學醫學博士學位的Matthias Schneider在記者會上說明，此Covid-2037病毒完全為藝術計畫訂製，並早已通過歐盟以及挪威政府各級公衛機關審查。「以此刻我們的技術，製造一種能在人類個體間傳播但完全沒有致病疑慮的病毒，並非難事──

「事實上，人類早在二十世紀即已確認，有許多病毒不會對人體造成傷害。例如特定類型的腸病毒，以及類似『人類內源性逆轉錄病毒』（HERV）等等。」（一）

