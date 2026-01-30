我的頻道

去問愛麗絲（二四）

桑文鶴
吳曉燕的臉因為生氣而變得很紅，「他沒有殺人，他不可能殺我媽。」

「你搞搞清楚，法律都判他有罪了。他沒有殺人，警察會抓他？法院會給他定罪嗎？我真搞不懂你腦子裡是怎麼想的，是不是中了邪？那人拿著藏刀，捅了你親媽那麼多刀，刀刀致命……」

「這些你是怎麼知道的？」

「我一早就知道，從小的時候我就知道……」

「所以，你從一開始就和他們一起瞞著我，騙我說我媽是出車禍死的。」

「這也是為了保護你。」吳華鋒問：「你是什麼時候發現的？」

「從很早開始我就覺得不對勁，如果我媽是意外離世，家裡為什麼沒有一張我媽的照片、沒有一件我媽的遺物？就連每次我提起我媽，他也會不高興。」吳曉燕說，「後來，我出差去了外地，在一個招待所裡，碰見了一個我媽以前的閨密。她一見到我就抓著我的手，說我和我媽長得一模一樣。我也就是從那時才知道，我媽原來是被人害死的。」

「你就是因為這件事，開始埋怨爸？」吳華鋒問。

「我回家去質問他，他告訴我說我媽水性楊花，一直和別人不清不楚的，後來還招來了殺身之禍。他覺得丟人，也不想讓我受到我媽的任何影響，所以才沒有留下任何我媽的東西。我媽家那邊明明還有人，結果卻一直告訴我說都死絕了。他們找過來幾次，也被他打走，想方設法瞞著我。」

「我覺得爸有這樣的想法，也是人之常情吧。他一個人帶大你，也不容易。你要多想想這個！」

「他是不容易，我參加工作以後，每個月也都拿出一部分錢來給他，算是對他的回報。但是想要我在感情上對他親近，這不可能。」（二四）

追憶摯友邵華強(上)

