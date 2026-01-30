我的頻道

張又俠等解放軍將領震盪落馬 學者：恐鋪陳二十一大「弱主」繼位

美關稅逼出新活路 各國摸索不脫鉤的「去風險」求生術

中文課（全文完）

木言若風
他皺著眉，努力模仿著那個生澀的發音。我給他解釋：「這是說，水是涼是熱，只有喝的人心裡最清楚。生活也一樣，你過得怎麼樣，不需要向別人證明，你自己知道就好。」

亞歷山大沉默了幾秒鐘。隨後，他像是卸下了某種沉重的盔甲，聲音也如釋重負：「老師，這學期結束了，我想告訴你一件事──我準備向她求婚了。」

我驚喜地向他祝賀。

「我想通了，忠誠不是寫在胳膊上給別人看的，也不是用來審判別人的。」亞歷山大看著窗外紅杉樹巨大的、黑色的剪影，眼神裡那種尖銳的防禦消失了，「那是關起門來，實實在在地把日子過下去。下個月，我會帶孩子們去海邊，在那兒把戒指給她。」

我看著他，打心眼裡替他高興。在這一刻，那個考場上窘迫的亞歷山大，和這個試圖重建生活的男人，重疊在了一起。

「只要你覺得這口水能焐熱你的日子，就夠了。」我拍了拍他的肩膀。

走出教學樓，夕陽正把整座校園染成淒美的金紅色。我彷彿看到喬希背著相機，他那頭藍髮在暮色中像是一團不熄的火焰，去照亮他兄弟的世界。凱美亞坐在候車長椅上，疲憊且耐心地等待下一班打工的公交。海蒂坐在牙買加的棕櫚樹下，海風吹動她的衣角和青春的面龐。亞歷山大正在金色的海灘上，笨拙地單膝跪地，面前站著一位女子，旁邊兩個孩子興奮地哇哇大叫。甚至我也看到了薇薇安，她放下手機，真正地開懷大笑……

在這個充滿了補靪的世界裡，我們都在努力。就像中文課上練習寫漢字，練習著如何寫好屬於自己的那個「家」字。

追憶摯友邵華強(上)

NBA／柯瑞、巴特勒同場30+無用 老鷹退勇士奪3連勝

傳德推格陵蘭北約聯合特派團 英擬部署部隊和機艦

NBA／亞歷山大評雷霆「總統山」好謙虛 沒選自己 挑4球星入列

NBA／坦承遭到馬刺壓制 亞歷山大：我們該回家照照鏡子

在捷克國家博物館舉辦的「故宮文物百選及其故事」特展中，翠玉白菜的女主人瑾妃首次跟翠玉白菜同框。(記者陳宛茜／攝影)

身世揭曉 故宮的翠玉白菜和肉形石竟是同一個主人

2026-01-28 19:16

老公不見了

2026-01-25 01:00

你需要一個包包

2026-01-23 01:00
(圖／陳完玲)

山間裡的鋼琴聲

2026-01-27 01:00

淺談黃昏之戀

2026-01-29 01:00
（圖／123RF）

玳瑁貓

2026-01-22 01:00

華人母女身受103刀 8歲女童尖叫媽媽求救、慘死床邊

提防這一錯誤 以免終身少領了社安金

魯比歐：習近平訂下歷史任務 須統一台灣

結帳時超市老闆娘突暈倒 小伙按斷她的6肋骨…好的結局

好市多新品上架 挑戰招牌甜點「燕尾服慕斯蛋糕」

