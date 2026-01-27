我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國分手世衛組織批「無視台灣COVID-19警告」WHO反擊

中日聯合國又槓上 日大使1句話嗆聲 高市再談台灣有事日美聯合撤僑

女兒書（四八）

章緣
聽新聞
test
0:00 /0:00

「事實就是這樣，誰也不用牽掛誰。但是，我記得大學生，記得他的味道，他怎麼跟我玩，讓我睡在他的電腦上，我讓他撫摸我的肚皮、抓我的尾巴。有個我一咬就會叫的小鳥，希望去到新家可以跟它重逢。」

小王子一溜煙從樹上竄下，經過她腳邊時，尾巴輕輕拂了她一下，旋即消失在草叢裡。

11 碎片

在公車站亭，曾芳恬抬頭看雲，卜了一卦。她看到的是一個側面獅頭，鬃毛散揚，威風凜凜，張大嘴吐出長長的灰煙。一轉眼，灰煙顏色深了，滾滾向前，像一條巨蟒咬住獸嘴，半個獅頭不見了。

她的臉被熱氣蒸濕，上衣貼住後背，汗流進眼睛。要下雨了吧？

這是本面向大眾的傳記，最好能兼顧學術性和藝術性。生平著述成績影響評論等，她讓AI協助整理，自己補遺糾錯，這是相對容易的部分。至於藝術性，就要靠說故事了。

半畝長年獨居，有人照顧，卻無心可談。他漫長而精彩的文學生涯記憶，沒有機會提取溫習，曠日彌久，腦迴路不是壞毀就是堵塞。跟半畝的訪談，與其說是訪談，不如說在找突破口，什麼問題能啟動他的腦迴路，輸出有條不紊的回答。

可喜的是，〈日出〉雖沒能讓她問到想知道的，但似乎重啟了老人的記憶庫。老人開始說起小郭、賴導、老林，西門町的算命攤、龍山寺的青草巷、華西街冬天厚外套下裸著腿的老女人、作品獲得的榮耀、去愛荷華訪問、回寧波老家……一些清奇人物、幾樁戲劇事件，雖然語焉不詳，但礦脈金沙隱隱可見。

曾芳恬錄音，回家整理，並向何文鈺彙報，建議她加入訪談，談她的母親、哥哥、姊姊，家庭對他的寫作起了什麼作用等等。（四八）

AI

上一則

難忘的生日禮物

延伸閱讀

近2900萬美元創造「演唱會天花板」 蔡依林：追求被激活感

近2900萬美元創造「演唱會天花板」 蔡依林：追求被激活感
蔡依林演唱會直比奧運開幕 網翻舊照對比：把蛇玩到極致

蔡依林演唱會直比奧運開幕 網翻舊照對比：把蛇玩到極致
Jolin大巨蛋開唱 騎上公牛、巨蟒打造愉悅宇宙

Jolin大巨蛋開唱 騎上公牛、巨蟒打造愉悅宇宙
日戰機遭解放軍機雷達照射 中國升高回應駐日大使抗議

日戰機遭解放軍機雷達照射 中國升高回應駐日大使抗議

熱門新聞

文化部長李遠（右）表示他深刻感受到楊麗花對全台灣的影響力，並特別獻花給楊麗花（左），感謝她一直在創造奇蹟。（文化部提供）

台灣兩代女性的初戀情人 楊麗花現身「世紀初戀」：歌仔戲永遠不會老

2026-01-19 18:45

老公不見了

2026-01-25 01:00

你需要一個包包

2026-01-23 01:00
（圖／123RF）

玳瑁貓

2026-01-22 01:00

說健忘

2026-01-20 01:00
譯者施清真收藏的阿迪契出版作品、譯作。《未竟之夢》是阿迪契繼《美國佬》之後的小說新作，兩本作品相隔十二年。（圖/作者施真清提供）

女性夢想，全脫離不了因緣？

2026-01-21 01:00

超人氣

更多 >
川普：正「全面審查」明州ICE槍擊事件…我們會離開

川普：正「全面審查」明州ICE槍擊事件…我們會離開
華男不到40歲肺癌四期 靠這種方式10多年健康存活

華男不到40歲肺癌四期 靠這種方式10多年健康存活
緬甸留學生新加坡實習 川普政府旅遊禁令讓他回不了美國

緬甸留學生新加坡實習 川普政府旅遊禁令讓他回不了美國
WSJ爆張又俠落馬內幕：涉向美洩露核機密、收賄

WSJ爆張又俠落馬內幕：涉向美洩露核機密、收賄
全美最老字號中餐館不在加州、紐約 竟在蒙大拿

全美最老字號中餐館不在加州、紐約 竟在蒙大拿