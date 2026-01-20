我的頻道

富豪搬離加州遷往邁阿密 買房、成交7天搞定

「我只喜歡美的事物」范倫鐵諾留下半世紀傳奇

女兒書（四一）

章緣
再十五分鐘即是預定日出時間。觀景平台零散站十來個人，打著呵欠等開獎。風大，飄著看不見的雨，他們穿上司機給的雨衣。一個頭戴羽毛酋長打扮的男人，跟大家介紹此處地理環境。

靜芳去上廁所，回來便一直立在他身邊，像一個體貼的妻子。他說什麼，她總是笑，似乎覺得他挺有趣。他發現她不知何時擦了口紅。他提議合照，但黑哥他們不知哪裡去。此時天邊亮光越來越強，等待的遊客燃起希望。黑哥他們別錯過了，萬一真的有日出呢？手機沒訊號，他們到處找。天越來越亮，所有人都聚攏過來，有人戴上太陽眼鏡。

靜芳扯他袖子，示意往後看。在一棵高大的雲杉和矮樹叢後，隱約有兩個人抱在一起。

他們走近，見兩人皆穿黃色薄雨衣，大個兒手緊緊箝住小個兒，低頭壓她的臉。小個兒雨帽滑落，散出一頭及肩長髮。兩人身體彷彿無法控制般扭動著，角力似地往對方身上貼蹭……

何文鈺瞇起眼。根據閱讀短篇的經驗，這會不會是作者故布疑陣誤導讀者？如果真的是叔侄的不倫行為，被老同學無意中撞破，該如何收場？她腦子轉得很快，但故事情節也飛快在推展。

這時，靜芳想後退，吳嵐不肯。既然來了，就要看到底。他拉她繞到另一邊，走進樹叢裡。

這裡天光微弱，把所有事物刷上一層朦朧的乳灰，腳下山土濕軟，有針葉、松果和斷枝。他們小心翼翼前進，突然一聲尖銳鳥叫，嚇得魂飛魄散，生怕暴露自己。但那兩人已經吻到忘我，大個兒把小個兒的雨衣拉開、夾克拉開，衣服往上推。小個兒的側臉被頭髮遮蓋，只見結實大手搓揉著嬌小乳房，煉奶般的白、果凍般的彈……（四一）

