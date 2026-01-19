我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

灌沸水通水管損失慘 別信這些網路瘋傳的清潔妙招

雞肉+青菜+玉米餅…農業部長稱「3元可搞定」 WSJ實測結果出爐

女兒書（四○）

章緣
聽新聞
test
0:00 /0:00

講故事的是寡言內向的吳嵐，一名數學老師。靜芳在出版社當編輯，兩人都覺得沒有日出，總還有一些別的可看，怎麼樣都比關在旅館房間強。常騎鐵馬環島的黑哥是運動用品店的老闆，黑嫂留在旅館睡覺。悅悅是黑嫂表哥的女兒，寒假在表叔店裡幫忙，披一頭烏亮的及肩長髮，文靜靦腆。

四人乘了小巴往山上去，在車子搖晃中，陷入半夢半醒的狀態。作者花了不少筆墨寫沿途景色，日本人建的棧道等。筆鋒一轉，回到人物，吳嵐和靜芳。靜芳說昨天火鍋吃多了，引發胃酸倒流舊疾，一夜沒睡好……

何文鈺停在這裡。曾芳恬說得沒錯，這裡就有一個提到胃酸倒流的例子。

他自己是早上起來不喜講話的人，兩人聊了幾句便無以為續。靜芳閉上眼睛打盹，吳嵐乘機打量她面容。早起不及化妝，皮膚蒼白，眉疏淡，睫毛長而直，眼圈黑，唇無血色，看來工作過度，有幾分楚楚可憐。前晚吃火鍋，她說先生於大陸與人合夥經商，她在台灣照顧老人、小孩，難得跟友人出遊。

他憶起小學時每學期依身高換座位，有一回兩人排在一桌。她紮馬尾，每天換髮帶，鉛筆盒蓋上有金色捲髮美人魚，考試常一手掩著試卷奮筆疾書。那時他挺討厭這驕傲的同桌。但現在，她吃飯時，為人倒水布菜，聽人說話，睜著帶點驚奇的圓眼睛。而且，他們都認為，沒有日出就看點什麼別的。

車子到觀日的山頭，山谷一片水氣氤氳，遠處深藍色綿延的山脈，東邊天際在煙灰底色上亮著幾道橙火。（四○）

日本

上一則

台中幼兒園園長林金連拒市地重畫 纏訟16年「護家園」

延伸閱讀

火鍋暖胃 營養師教你冬補不爆油不爆鈉

火鍋暖胃 營養師教你冬補不爆油不爆鈉
天冷火鍋夯也藏地雷 營養師教你「冬補」不爆油、不爆鈉

天冷火鍋夯也藏地雷 營養師教你「冬補」不爆油、不爆鈉
追星之都的露天火鍋

追星之都的露天火鍋
吃火鍋要注意 營養師曝火鍋料4隱藏危機 選錯食材傷腎又過敏

吃火鍋要注意 營養師曝火鍋料4隱藏危機 選錯食材傷腎又過敏

熱門新聞

（圖／想樂）

豔豔的故事(上)

2026-01-17 01:00
（圖／想樂）

豔豔的故事(下)

2026-01-18 01:00

一位英才的殞落

2026-01-17 01:00

輪椅六十天

2026-01-13 01:00
圖／123RF

夢見故去的人（二）

2026-01-14 01:00
「2028書店從街頭消失」作者小島俊一認為在AI時代可以存活的書店，將是「不只是賣書」的書店，提供與閱讀相關的體驗，將是書店能夠存活的關鍵。（記者陳宛茜／攝影）

2028書店將從街頭消失？30位日本出版人敲警鐘 再不改革書店就會消失

2026-01-13 17:26

超人氣

更多 >
洛杉磯園丁在美60年 現自行遣返 留下97歲母親

洛杉磯園丁在美60年 現自行遣返 留下97歲母親
馬查多獻諾貝爾和平獎給川普 諾貝爾基金會發聲明暗批

馬查多獻諾貝爾和平獎給川普 諾貝爾基金會發聲明暗批
郵輪達人傳授預訂技巧 有機會獲更佳艙房

郵輪達人傳授預訂技巧 有機會獲更佳艙房
香港著名功夫影星「火雲邪神」梁小龍逝世 享壽77歲

香港著名功夫影星「火雲邪神」梁小龍逝世 享壽77歲
紐約社會主義者集結4000人 準備迎戰ICE

紐約社會主義者集結4000人 準備迎戰ICE