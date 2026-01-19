小艾現在做夢很少，也沒夢到家裡人。很多年過去了。

上午小玲叫她，說有時間聊一會兒，小艾就跟她說婆婆的事。小玲說她也夢到過去世的人，她夢到的更是神奇。她說她爸爸去世三年，先是放在殯儀館，沒有入土。有一年她夢見爸爸倒立著，頭頂在木板，木板下面都是土，把她嚇醒了。她立刻跟哥哥、姊姊商量，你說那不就是入土為安嘛。她嘆一口氣說，這夢實在是太直接了。

小玲又說她爸爸上了天堂，而她媽媽又回到人間了。小艾問她怎麼知道，小玲說她爸爸是一股輕煙向上走，她媽媽越走越遠，走得遠遠的，頭髮變成了一個板凳頭。那不就是回到一個小女孩了嗎？

於是兩個人就八卦起來，小玲說她還夢見她小時候的保母，她的保母白大奶奶是個寡婦，無兒無女，寄存在殯儀館。小玲跟她媽說過，給白大奶奶買墓地，可是她媽忘了。

有一天小玲做了個夢，夢見白大奶奶的臉在水裡頭漂。她就給她媽打電話，她媽叫了車，趕到殯儀館，說白大奶奶的骨灰已經撒了。因為是五保戶，沒人認領。那天正下著雨，地上水汪汪，骨灰撒到上面，可不就是白大奶奶的臉在上面漂。

小玲讓她媽把白大奶奶的骨灰收回來，但是一起撒的還有好幾個人，又下著雨，也收不回來了。

小玲一直認為自己通靈，說有一天還在街角看到了什麼，她害怕。小艾聽了更害怕。跟小玲的夢比起來，自己的夢倒是溫柔和諧得很多。（七）