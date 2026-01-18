何文鈺又撥手機。「許叔叔嗎？您好，我是文鈺，有沒有打擾到您？」

「文鈺啊，許叔叔是個閒人，怎麼樣，爸爸好嗎？」

「我爸很好，傳記也在進行中，曾小姐挺負責任的。對了，許叔叔，一直沒問您，是怎麼認識曾小姐的？」

「芳恬，她是故人之女啊……」

掛了手機，何文鈺向後靠，椅子轉過來、轉過去。系辦公室有兩扇大窗對著文學院中庭，綠草如茵、榕樹垂鬚，紅牆邊歪歪斜斜停著一排腳踏車，不時有學生或教職員走在小徑上。突然一隻黑貓從大樹那邊躍過草坪，往這裡過來，消失在她視野不及處。

紗窗門推開，助理笑容滿面走進來。在任四年，三個助理，這位是個小帥哥。頭髮挑染，常穿粉色，左耳一個晶亮的耳釘，總是天下無難事的樂天。他父親做私募基金，北美、歐洲、東南亞 四處跑，習慣性在免稅店給家人帶禮物，母親則喜歡做各種甜點。小帥哥隔三差五給她帶下午茶點心，總說：「做為獨子，我需要大家的幫忙。」

助理笑咪咪在桌上放一份奶油泡芺，沒等她拒絕，一溜煙跑了。年輕一代真是不一樣，把老闆當朋友。她很難對他板起面孔。如果兒子能像他這樣就好了，當媽媽的好朋友。

她從包裡拿出父親的短篇集，翻到〈日出〉一篇。

小說差不多七、八千字，故事很簡單。一群中年男女開小學同學會，相約去阿里山 觀日出。清晨四點起床集合，天公不作美，是個陰雨天，只有四個人現身。（三九）