我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國5年內侵台機率30% 紐時：現在台灣須提防北京1作戰

想增加收入？13種低門檻副業 每周只花10小時輕鬆賺

女兒書（三九）

章緣

何文鈺又撥手機。「許叔叔嗎？您好，我是文鈺，有沒有打擾到您？」

「文鈺啊，許叔叔是個閒人，怎麼樣，爸爸好嗎？」

「我爸很好，傳記也在進行中，曾小姐挺負責任的。對了，許叔叔，一直沒問您，是怎麼認識曾小姐的？」

「芳恬，她是故人之女啊……」

掛了手機，何文鈺向後靠，椅子轉過來、轉過去。系辦公室有兩扇大窗對著文學院中庭，綠草如茵、榕樹垂鬚，紅牆邊歪歪斜斜停著一排腳踏車，不時有學生或教職員走在小徑上。突然一隻黑貓從大樹那邊躍過草坪，往這裡過來，消失在她視野不及處。

紗窗門推開，助理笑容滿面走進來。在任四年，三個助理，這位是個小帥哥。頭髮挑染，常穿粉色，左耳一個晶亮的耳釘，總是天下無難事的樂天。他父親做私募基金，北美、歐洲、東南亞四處跑，習慣性在免稅店給家人帶禮物，母親則喜歡做各種甜點。小帥哥隔三差五給她帶下午茶點心，總說：「做為獨子，我需要大家的幫忙。」

助理笑咪咪在桌上放一份奶油泡芺，沒等她拒絕，一溜煙跑了。年輕一代真是不一樣，把老闆當朋友。她很難對他板起面孔。如果兒子能像他這樣就好了，當媽媽的好朋友。

她從包裡拿出父親的短篇集，翻到〈日出〉一篇。

小說差不多七、八千字，故事很簡單。一群中年男女開小學同學會，相約去阿里山觀日出。清晨四點起床集合，天公不作美，是個陰雨天，只有四個人現身。（三九）

東南亞 阿里山

上一則

隔街風水異

下一則

台中幼兒園園長林金連拒市地重畫 纏訟16年「護家園」

延伸閱讀

「開放要裝好紗窗」中比照稀土管制白銀 恐衝擊美供應鏈

「開放要裝好紗窗」中比照稀土管制白銀 恐衝擊美供應鏈
黑貓

黑貓
康曲柯士達縣頻傳入室偷盜 青少年瞄準汽車鑰匙

康曲柯士達縣頻傳入室偷盜 青少年瞄準汽車鑰匙
青年的快樂劑 菲律賓平民舞Budots土味帶潮感 紅到海外

青年的快樂劑 菲律賓平民舞Budots土味帶潮感 紅到海外

熱門新聞

（圖／想樂）

豔豔的故事(上)

2026-01-17 01:00

輪椅六十天

2026-01-13 01:00
圖／123RF

夢見故去的人（二）

2026-01-14 01:00
「2028書店從街頭消失」作者小島俊一認為在AI時代可以存活的書店，將是「不只是賣書」的書店，提供與閱讀相關的體驗，將是書店能夠存活的關鍵。（記者陳宛茜／攝影）

2028書店將從街頭消失？30位日本出版人敲警鐘 再不改革書店就會消失

2026-01-13 17:26
松恩峽灣與峽灣上的Stegastein觀景台。

世界盡頭與冷酷仙境

2026-01-13 01:00

花小錢 防大患

2026-01-16 01:00

超人氣

更多 >
中國順差破1兆美元 分析示警「危險訊號」：已什麼都不想買

中國順差破1兆美元 分析示警「危險訊號」：已什麼都不想買
川普：歐洲8國反美掌控格陵蘭 2月起加徵10%關稅

川普：歐洲8國反美掌控格陵蘭 2月起加徵10%關稅
昔日中國小姐 82歲遭5戲換角 嘆「人老了不管用」

昔日中國小姐 82歲遭5戲換角 嘆「人老了不管用」
賓州11歲男童不滿被要求睡覺 打開槍櫃取回Switch後射殺熟睡父

賓州11歲男童不滿被要求睡覺 打開槍櫃取回Switch後射殺熟睡父
華女觸碰隱私部位 提200元可性服務 後果慘了...

華女觸碰隱私部位 提200元可性服務 後果慘了...