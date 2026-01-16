圖／趙梅英

當你直達人生真諦，

你將從所有事物中發現美，

即便在那些曾對美視而不見的眼睛裡。

──卡里‧紀伯倫《沙與沫》

「……漫漫長路，起伏不能由我／人海飄泊，嘗盡人情淡泊／熱情熱心換冷淡冷漠／任多少深情獨向寂寞／人隨風過，自在花開花又落／不管世間滄桑如何／一陣風絮，滿腹相思都沉默／只有桂花香暗飄過。」

初夏清晨，林旭站在翠湖養老院 木柵欄圍牆裡，望著眼前攀援在齊腰高柵欄上的紫紅色朝顏，心中卻無端想起那首〈塵緣〉。陽光靜靜地照耀著，朝顏只耐一日光陰，很快就會凋謝。自然明日晨露一起，就有新鮮花朵繼續累累綻放，彷彿千年恆久的風景。

林旭第一次聽到的〈塵緣〉，應該是由李健所唱。那位清華才子的歌聲彷彿可超越時光，一詠一嘆，無數人的過去、現在與未來皆在歌聲裡流淌而過，滄海桑田，百年一瞬。

之後，他又回頭去尋來羅文的原唱聽，覺其歌聲更顯樸素無華。淡淡吟唱著凡世人生的惆悵恨事，令人心痛感懷，悠悠不絕。而今，羅文已早早病逝，想起那首老歌，實令人傷情。

林旭在翠湖養老院已工作三年了，能夠得到這份工作還是多得大伯父所助。小林的父親是家中老么，打小身體便一直不太好。小林十歲時，父親病逝。一年後，母親便將他丟給爺爺、奶奶照顧，自己跑去南方打工掙錢，後來再次結婚生子，從此便留在了南方。母親間或會打電話給大兒子，簡單問候一二。小林知道母親的心其實早已離開了，對母親言語間只剩下客氣與冷淡。

幸好還有爺爺、奶奶真心的疼愛，大伯父與伯母也多懷慈心，小林得以平安長大。可惜讀書不是林旭的長項，但好在他性格勤快誠懇，初中畢業後就開始幫家裡做事。

爺爺、奶奶與大伯父一家一直住在京郊一個大院裡。大伯父一家住在臨靠大路的前院，爺爺、奶奶帶著林旭住後院。大伯父頗有經商頭腦，在臨街處開了一個小雜貨店，大伯母也是一個熱心人，很有人緣。

大伯父家裡只得一個女兒林琛。她自小便是學霸，順遂如願地考上了北京一所「二一一」大學。大學畢業後，她刻苦奮鬥了三年，終於通過國家公務員資格考試，順利進入公職，捧上國家的鐵飯碗。

收到錄取通知那日，大伯母喜極而泣，家裡終於出了一個國家幹部呢。大伯父性格沉穩含蓄些，但他的眼梢嘴角的皺紋都舒展上揚，實在是無限歡喜。為方便女兒在市中心上班，他們特地在北三環內買了一套小公寓。自此，林琛一般周末才回家住，家中承歡膝下的便只剩下林旭。

大伯父性格硬朗，心地卻不失溫厚，做事眼光又好。很多年前，他就包下一大塊荒地，先是營造布局，種樹擴渠，引活水入塘，後又與鄉鎮府合作，辦起一家鄉村養老院。

這家養老院地處遠郊城鄉結合部，勝在空氣好，野趣十足，價格平民。走出養老院一百米，便是鎮上的衛生所，很是便利。一些鎮上與附近村子裡的待業閒散人員都願意來養老院工作幫忙。養老院的業務從剛開始的清淡寂寞，漸漸步入正軌，很得附近村民以及周圍鎮上居民的歡迎。

初中畢業後，林旭就放棄繼續讀高中的打算。大伯父喜歡他的細緻與冷靜，鼓勵他去護校學習，最終拿下老年護理證書。空閒時間，林旭便在養老院裡做幫手。

那日清晨，站在大門旁的林旭突然聽到東牆邊傳來陣陣大犬的激烈吠叫聲，便帶上一位保安前往查看。很快他便見柵欄外一隻金色尋回犬將前爪搭在柵欄上，正歡喜地不停甩著尾巴，咧著大嘴笑著、叫喚著，

欄杆內，一位原本坐在輪椅上的老者激動地用顫抖的雙臂撐起身子，顫顫巍巍地緊貼著欄杆站起，伸手出去撫摸著狗狗的毛，抱著狗頭，哽咽地說著：「虎子、虎子，你來看爸爸了。爸爸真好想你呀。」（上）