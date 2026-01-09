會議室裡有一張長桌，桌上有盆恣意生長的黃金葛，據說是開業賀禮，寓意萬年長青。母株剪下插水就長，社裡隨處可見它的子孫。她負責定時澆水，維持桌面整潔。

會議室也是會客室，有作家來訪，或記者訪問作家，都在裡頭接待，她負責端茶水和拍照。會議室有兩面牆擺著大書架，陳列大鵬重要的出版品。她來面試那天，第一眼就看到半畝的作品擺了兩列。

只要沒事做，她總躲進會議室，在裡頭就像回到外公家那間書房，安心愜意。這天，她桌前擺著印出的校樣，閉上眼睛像貓蜷成一團進入冥想，一個戴黑框眼鏡禿頭的胖子走進來。

「咦，你是？」那人問。

「我是這裡的工讀生。」

「哦，新來的工讀生，來，你幫我把半畝的書都拿下來，放到我辦公室。」

「你的辦公室？」

「社長辦公室。」他和氣地笑笑，「你還不認識我？我這幾天去大陸了。」

許一鵬點了菸，翻著桌上的書信報刊。她把書櫃理出空間擦乾淨，分幾趟把書搬過來，依出版時間一本本擺正。回過頭來，許一鵬對著她笑，「不錯啊，你做事很俐落，半畝老作家的作品，你知道嗎？」

「知道，但是2000年後的沒讀過。」

許一鵬興致來了，「你是說之前的書都讀過？你這年紀能知道半畝就很不錯了。」

曾芳恬告訴自己，這就是了，now or never.「我是曾梓慧的女兒，我媽媽以前是半畝的責編，家裡有很多他的書，還有作者簽名。」

許一鵬馬上走過來，仔細打量她，「你是小曾的女兒啊，哎喲，小曾一走就沒消息，你應該一早就告訴我，小時候我抱過你啊！」（三○）