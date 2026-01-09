轉身，看見李總上坡，一定是去那家周涼麵。人潮中李總身影一點點變小，陸曉雯想自己在江水裡終歸會上岸，而眼前的男人越游越遠。一輛車在陸曉雯身前停下，又開走，男人終於沒了蹤影。陸曉雯想起女兒的鉛筆畫，那輛駛過的車像一塊橡皮，把男人擦個乾淨，不留一絲痕跡。

●

那年夏天，三中操場。

李總站在隊列中無精打采，黃校長在台上聲嘶力竭，不拚不搏，高三白活。忽然上面傳來笑聲。黃校長喊，什麼人，快下來。房頂上站起兩個人，男孩拉著女孩子一邊跳、一邊笑，然後從梯子上爬下來。還沒到地面的時候，女孩高高躍下，太陽裙被風兜開，裙子上綠色的碎花被陽光照得透亮，好像天空中打開一副降落傘，更像是吹散的蒲公英。種子在李總心裡扎下根，上百人的操場、成千上萬人的江城，蒲公英一樣的女孩像是唯一有生命的精靈，沒有什麼可以那樣快樂、那樣自由。

黃校長的罵聲中，鄧新波拉著陸曉雯一路向江邊狂奔。岸上無數的標語，巨大的紅底白字，彷彿一張張嘴在開口吶喊：喜迎奧運 ，迎接三期蓄水一七五米，捨小家，為大家，支援三峽建設為國家。鄧新波和陸曉雯穿過那些標語，跑累了，停下，喘息，在廢墟中抱在一起。

少年的笑聲、汽笛的嘶吼、碼頭的喧囂、工地的轟鳴、遠處爆破舊橋的巨響，所有的聲音騰空而起，扎進江水，化作浪花、化作漩渦、化作無數條魚，順流而下，頭也不回，好像相信一切可以重來，我們終將會再次相遇。（全文完）