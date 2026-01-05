圖／薛慧瑩

哪怕沒有見到人、哪怕原路返回，她也要走這一趟。一旦想到腳下出現的每一塊階石都可能被那個人踩過，她的內心瞬間起了異樣感，好似看到趙波行走的身影。

此刻，街面上漫天飛舞著金黃的銀杏葉，她停下腳步撿了一片，拿在手裡摩挲著。她慢吞吞地看風景，有些止步不前。遠遠的，她看見一個年輕女人坐在公交站台上，身體傾斜著，腦袋隨意倚靠在座椅後背上，好像正與腦海中的某個人交談。

米亞想像自己是這個小城的居民，任意行走在某個角落，或者像這個女人那樣無所事事。不知未來的自己將落腳何處，她並不想那麼快離開校園，最好，這一天來得晚一些。

米亞走到女人面前停下，說出那個廣告公司的名字。這是她在這個城市遇見的第一個人。「右拐，再往前走一點點，就到了。」女人的聲音很好聽，給她莫名的安慰感。但當信封上的地址真的出現在眼前，她還是感到緊張。她在門外樹叢下站立片刻，想像見面的場景，想像那個標誌性的笑容再次在眼前綻放。她從背包裡掏出鏡子和口紅，往唇上塗了塗。塗完後，又用紙巾擦去。口紅是夜市上買的，紅得非常嚇人，她還沒時間學會使用這些東西。

辦公室是大開間，窗戶很小，採光顯然不夠。頭頂有明晃晃的日光燈照著，屋內落下一片雪白。空間以工位相隔，桌椅板凳上堆滿紙張雜物，充滿凌亂感。油墨氣息很重，好像這裡的每個字都在努力散發出氣味。

米亞站在門廳裡，快速掃視一遍，沒有他。一個穿紅色長裙的女孩正站在複印機邊忙活，她的鞋子卻是綠色的，草地那樣的鮮綠。米亞有些吃驚，這種亂烘烘的地方居然還有一個如此美麗的身影。

「請問趙波在嗎？」屋內嘈雜不堪，人聲和機器聲交織在一起，她懷疑根本沒有人聽見她說話。

「他今天沒來上班。」是那個女孩的聲音。

米亞緊張的表情瞬間鬆懈下來。她再次抬頭，將視野範圍內的人掃視一遍，的確沒有趙波。剛才，她還在擔心嘴唇上的口紅沒有擦乾淨。

「你找他有什麼事嗎？」女孩放下手中的A4紙，狐疑地望著她，好像忽然對米亞產生興趣。

「也沒什麼事……」米亞搖頭，生硬地答道。

「你是哪裡的？找他做什麼？」女孩覷望著米亞，流露出審視的表情。

「我是他朋友，不是這裡的……」米亞怯生生地回了句。

「朋友？」女孩將那兩個字放在嘴邊「咀嚼」片刻後，忽然嚼出異樣的滋味，忍不住揶揄起來：「是——女朋友吧？」

米亞紅了臉，沒吭聲。女孩繼續饒有興味地看著她。米亞生氣地掉轉頭，往玻璃門外走去，腦袋差點撞在門扇上。

「別走啊，你還是學生吧？」說話時，女孩追了出來，態度判若兩人。

米亞不得不停下腳步。

「我叫徐卉，剛才跟你開玩笑呢！」轉眼間，這個叫徐卉的女孩一臉關切地看著她。

「我是來找趙波的……要是他不在，那就，算了。」米亞吞吞吐吐地說。

「你外地來的吧？這會兒天快黑了，也沒車了，你回不去的。」徐卉說。

米亞愣住了。這是她沒想到的：今天回不去了。她身上帶的錢，可能還不夠住旅店。再說，她還沒有一個人住過旅店呢。她怎麼就沒有想到，要是找不到他該怎麼辦。現在，連最後一班回程車也開走了。

「要不，你去我那裡對付一晚吧。正好隔壁房間還有一張空床。」徐卉爽快地說，「說不定明天一大早，趙波就來上班了。」

後來，米亞一直想，如果那天晚上，她沒有留在徐卉的出租房，自己的人生走向或許就此改變了。那天，徐卉說服她留下後，又帶她參觀趙波的工位。這是她第一次知道，趙波是這家公司的業務員，每天的工作就是拜訪客戶，說服他們把手頭的訂單交給匯寶來做。

「他是我們這裡的金牌業務員，對付客戶很有一套的。」徐卉笑著說。

米亞很難相信，趙波是一個業務員。在她的印象裡，幹那種職業的都是能說會道的，可趙波話很少，甚至顯得木訥。

徐卉又說，趙波人很好，對朋友很好，對家人也很……孝順。說到這裡，徐卉忽然不說了。米亞機械地點頭，她還不能適應與一個陌生人聊趙波。在校園裡，沒有人知道他們之間的關係。甚至，他們都不知道這個名字。來這裡後，她卻把自己「暴露」了。想到這裡，她顯然有些不安。

徐卉指給她看置物架上的禮物盒，「這些都是趙波自己設計的，給不同的客戶量身定做的，漂亮吧？」米亞想起銅管風鈴和綠盒子，她很想知道那些盒子裡都裝著什麼禮物，不會也是風鈴吧？

「都是空盒子，還沒裝上東西呢！再說，哪有給所有人都送同樣禮物的呀！」

「那都是些什麼禮物呢？」（二）