意難平（四五）

王婷婷
「滴」的一聲，「支付寶到帳兩百八十元」的女聲清澈高昂地念了出來。我拿過門卡，還沒問，體態豐盈的老闆娘笑盈盈地嗲笑一下：「您往左邊走幾步就到。門在右手邊。」

我習慣了進門先拿出自己的拖鞋換上，再找出化妝包，去衛生間洗了把臉。

孫景睿局促地擺弄他那個用了很多年的破舊行李包。他這個人就是這麼土，也很節儉，幾乎不在自己身上花錢。我虛榮心強，要面子、好打扮。他和我相反，給他買什麼穿什麼，要是不買，幾件衣服能穿到破洞。婚姻生活讓他學會了注意儀表，穿衣服總算知道要得體。但別的不常用的物件，一直是不用到破爛不扔。

「還在用這個破包？」我不耐煩地訓他。

「老想不起來買。」他嘿嘿笑。

「你去爬山都用這個？」我沒好氣。

他又嘿嘿傻笑兩聲。

天快黑了，山裡的溫度比市區低十幾度。旅遊景區的小飯館燒的是柴火灶，用大鐵鍋炒菜，主灶後面煨了一只大甕，冒著白白的熱氣。我問了上菜的女人，說是土雞湯，一碗十塊錢。我問：「能不能用雞湯煮一把油菜？」

「十二。」

孫景睿喊：「那來兩碗雞湯，加油菜。」

吃飽喝足的人脾氣比較好，往民宿的農家土路，在夜色和星星下顯得有些浪漫。孫景睿感慨：「我們家門口就是這樣的路，不遠的地方也有這樣的山，但沒有遊客。從前的房子都扒掉了，可惜了。」

我沒說話。他習慣了我不接他的話。

我在想晚上怎麼睡，大床房，只有一個被子。我們倆只在春天出生前，蓋過一條被子。

他去前檯要了一床被子，訕訕地擺好兩床被子，尷尬地去了洗手間。

我鋪好自己的單人電褥子，打開最高一檔，脫了睡褲先鑽進了被窩。（四五）

從掃廁所起步 湘潭一大學生湊錢開家政公司 人均月入2千

華人區中餐館蟲害感染 停業整改

華人區中餐館被查10多項違規 勒令關閉 最嚴重的是...

流感季 醫師推14種食物增強免疫力

士官長的眼淚

2025-12-24 01:00
WSJ：康斗公寓市場陷入十年以來最低潮

湯米李瓊斯愛女飯店身亡 曾和爸爸同台飆戲

色情足浴汙名→奶茶一條街盛景 南加華人城市巨變

加州DMV系統出包 32萬民眾需重辦REAL ID

搭長途經濟艙獲得最佳體驗 空服員大推這一座位

