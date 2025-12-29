我知道我的前公婆都不喜歡我，因為我不喜歡他們來我的家裡，我也不去農村看他們。結婚後第一次回婆家過年，給我新置辦的席夢思床墊太硬，臨時找了個花團錦簇的新婚被子當褥子用。化纖墊子與滑溜的被面互相排斥，翻個身，底下的褥子會跟著扭成一團。農村的房子是新蓋的，水泥框架只是刷了石灰牆面，屋子裡還擺著二、三十年前的破爛家具。做為新房的我們的臥室牆角，竟然養著一窩雞仔，一晚上都能聽到窸窸窣窣的碎音。孫景睿倒睡得香甜，回到自己家，他恢復了農家本性，攤著四肢，打著鼻鼾。

婆婆聽說我沒睡好，說我就是白天幹活太少了，還不累。她一會兒叫我去地裡摘青菜，一會兒吩咐我去餵雞、餵鴨。我不喜歡別人用自己的筷子給我夾菜，從自己嘴裡拿出來的筷子，伸手就夾過來雞爪子、鴨脖子。我把他們夾的菜一一夾給孫景睿，一口都不肯吃。漸漸的，飯桌上的氣氛就不對了。

我知道我應該和他們打成一片，不能斤斤計較，也不要在農村堅持潔癖，但我這種性子哪裡忍得住。冰冷的夜晚，我們倆只有一床窄窄的被子。炒完菜的鍋，洗都不洗就燒了稀飯。公公正吃著飯，突然用手指按在鼻子上，朝身後擤了一泡鼻涕。

住到第三天，我就發燒了，躺了一整天，只有米湯喝。婆婆說我是積食了，餓兩頓才行。我退了燒，收拾了自己的包，誰都沒說一聲，就走路到附近的鎮上，打了一輛麵包車回到了長沙。

我關了手機，一路昏昏沉沉，換了幾趟公交車回到家時，孫景睿已經比我先一步到了。我眼皮都沒抬起來看他。

他先是暴跳如雷，痛斥我怎麼怎麼不懂事。（四○）