他不聽，幾下子擦了一遍纖塵不染，只有一點點水漬的洗手間地面。反正已經修好了，我不再掩飾，皺著眉頭打開手機：「我給您轉支付寶 。」

送走自來熟的修理工，我氣恨了一會兒，一邊清理冰箱裡存放過久的食物和蔬菜，一邊思忖怎麼樣回覆孫景睿約我周末去爬大圍山的提議。本來不想去的。大圍山離我住的地方快一百四十公里，往返四、五個小時，適合周六住一晚，逛逛瀏陽的老街。我和孫景睿一起住酒店，一人一間房很尷尬。一起去的朋友是夫妻倆，分男女住，和不熟悉的人同屋，我睡不好。如果我執意連夜趕回來，顯得我為人彆扭，不近人情。

我不願意給孫景睿解釋我的顧慮，他要能聽懂，我們或許還不至於離婚。他只會說：你不用想那麼多，怎麼樣都沒事的。或者說，你想怎樣就怎樣。他從來都搞不懂我的意思。我說到時候再說，我要想去了，會提前和你講。

他以為我答應了，這兩天時不時發來大圍山的天氣預報和帶哪些衣服、物品的清單。春天趁著放假，和朋友們約了去旅行。這是我四十八年來，第一次沒有和父母一起過的中秋 節和國慶節。

平時還好，離中秋越近，心情就越低落。我已經五、六天沒有下樓了，冰箱裡的菜寧可扔掉也不想做，餓了就啃餅乾、月餅、紅薯乾。最多煮一包方便麵，打兩顆雞蛋 ，丟一把青菜。甚至不想打開電視，也不想刷劇，小視頻看到眼睛痛。應該睡覺時睡不著，白天困倦疲憊，雙腿酥麻棉軟。（三七）