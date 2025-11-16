「在與管理員和我能聯繫到的幾位跟她有過接觸的成員深入討論後，我決定將她移出群組。」

是我看錯了嗎？還是我燒糊塗以後，產生了幻覺？我把公告來回讀了好幾遍，終於確定社長說的是安安。可我不相信，我不知道我不相信的是社長、是安安，還是我自己──一直為安安有出入的話找藉口，選擇相信安安的我自己。

我點擊安安的頭像，她的資料已無法顯示，我查看群組成員列表，她不在其中。安安的動機是什麼？靠裝病詐捐？可她從未發起過眾籌。為了賺流量？我們社群只有一百多人，她完全可以到有數億用戶的社交媒體平台上博眼球。或者，她把我們當傻子、實驗品、戲耍的對象？

我想起生於烏克蘭 的吃播網紅「酪梨 小哥」，他以自虐式的胡吃海塞掀起上千萬人對他的網暴。儘管有人同情他，但大部分聲音是狂歡般的譏諷和辱罵。殊不知這一切是他蓄意而為之，他一邊發布扮演饕餮之徒的存貨視頻，一邊悄悄減重，在七個月內甩掉兩百五十磅脂肪，之後亮出真身，震驚全網，讓等著看他出醜的人自己成了小丑。

「酪梨小哥」宣稱這場與網民的互動，是他一生中最偉大的社會實驗，難道安安也想如法炮製？重溫她聲淚俱下、情真意切的話語……我不敢相信，也不願相信。

我記起多年前，我跟媽媽在地鐵站 ，看到一個衣衫襤褸的賣藝青年，破舊的小提琴在他手中化作催淚寶物，引得路人圍觀。後來從人群中走出一位老者，介紹自己是音樂學院的教授，愛才若渴，當即掏出名片和一沓鈔票塞給青年。眾人無不動容，隨之解囊相助，這份捐助裡也有媽媽的一份。（一二）