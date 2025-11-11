真是青天霹靂，C公司是艾薇入職公司後，承攬的第一份業務，熟門熟路，說斷就斷有點不捨。她熬夜研究，發現近期的合作對象竟然百分之六十都是高科技公司、醫藥保健與大型保險 公司等，收取的價格直線攀升，根本就不是小企業能再負擔的成本範疇。

開會時，C公司代表問：「我們不是發展得挺好的嗎？為何要終止？」

「目前無法勝任。」艾薇低調回應。

「為什麼？你們做得不錯啊！」

艾薇接二連三以銷售渠道緊縮、人手不足的理由搪塞未果，不得已，她幫C公司算了一筆帳，委婉說出「今後費用得五倍增高」的事實，最終讓對方知難而退。

完成任務後，她不知為何有點失落，擠在展會紛亂的人潮中特別孤獨，自問：「這個世界真的需要越來越高額的包裝嗎？真的有那麼多財富，支持做這些危機處理，網上增、刪帖子的動作嗎？」

客戶走後，妮蔻進會議室，讚美艾薇談判能力：「溫和得體。」

艾薇吸了口氣，如釋負重，「晚上和尚軒有約，先告辭！」

9

住宅區內沒有繁華的商場，只有蜻蜓點水的一兩家服飾店，黑暗中亮著暖光燈，微微勾起人們消費的慾望。蔬果起司店裡的草莓和櫻桃都像畫裡那樣鮮美，艾薇控制不住，買了一小袋。小路走下去是家海鮮餐廳，牡蠣和多寶魚夥著碎冰，攤在窗口等待顧客。艾薇喜歡吃海鮮，興奮地歪著頭看著魚鰓，那顏色紅通通，魚肉一定彈嫩多汁！

「來一條嗎？現烤現吃！」套著白色圍裙的侍者用西班牙話招呼著。

她對著侍者笑笑，「下次吧！」

轉彎後，瞧見尚軒訂的這家餐廳。色調全白，方形桌上的小花瓶插著五彩雛菊，中心是個吧檯，近門口左側有蛋糕點心區。（四）