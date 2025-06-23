「爸、媽，大姨、大姨夫，」她端起酒杯，臉上帶著一種與年齡不符的從容和堅定，「我知道，前段時間，我和曉曉的事情，讓您二位受驚了，也……傷心了。」

我跟柳如對視一眼，心都提到了嗓子眼。來了！該來的還是來了！

「我們年輕人，想法可能跟長輩們不太一樣。」張晴繼續說道，目光掃過我們幾個，又落在了周靜和龍港生身上，「我們追求自由、追求平等，追求自己認定的幸福。這條路可能不被理解，甚至會受到很多非議。但是，我們還是想勇敢地走下去。」

她頓了頓，深吸一口氣，聲音裡帶了一絲哽咽：「我們知道，我們的選擇，可能會讓您們在華人 圈子裡有些難堪。我們也很抱歉，但是，我們更不希望，因為這些外部的壓力，而放棄我們內心真正想要的東西。」

周靜接過話頭，她的聲音有些顫抖，但眼神卻很堅定：「媽、爸，如姨、姨夫，我和港生也是一樣。我們知道，港生在您們眼裡，可能不是最完美的女婿人選。但我們是真心相愛，我們也希望能得到您們的祝福。」

龍港生在一旁，也趕緊表態，操著他半生不熟的廣普，結結巴巴地說：「Auntie Lee，Auntie Lau，我……我一定會對靜靜好！我會努力工作，給她幸福！請……請您們相信我！」

林曉也怯生生地補充了一句：「阿姨們、叔叔們，我們……我們只想好好過日子。」

四個年輕人，你一言我一語，像排練好似的，把我們這些當爸媽的，給將到了牆角。他們的話聽起來情真意切、句句在理，可落在我們的耳朵裡，卻像一把把溫柔的刀子，一片片剮著我們的心。（四）