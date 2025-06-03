聽見胡喬治開門的聲音，她堆了滿臉的笑意出來：「返來啦？今天晚上吃排骨湯！」胡喬治笑著點點頭：「辛苦你了！謝謝！」天使擺擺手：「一家子人說什麼謝不謝的！真是！」說著，丟過去一個嫵媚的眼風，讓胡喬治益發笑得「哈哈哈」的。仔仔也跟著笑，呼嚕呼嚕的。天使聽在耳朵裡，只覺得是一隻喘粗氣的豬一樣令人心煩。

雖說在胡喬治的公司裡是做保潔員的工作，到底不是困在家庭裡了，天使還是很感覺欣慰。給母親以及女兒打電話，也從來都只挑了好的事情說。母親是放心了，每次都笑意盈盈的：「女呀，這次是真的安穩了呀！媽媽沒有旁的，只請求菩薩保佑你一生平安順遂！」說著就雙手合十，念了一句「阿彌陀佛」。天使也連連點了頭：「媽媽，你安心，我這裡一切都好。華哥也講了，下面就是幫嬌嬌辦理了。」

女兒卻並不怎麼開心：「媽媽呀，要我等到什麼時候啊？你能不能快一些啊！」天使臉上呆了一下，女兒的焦急她不是不理解，可是她又有什麼辦法呢？這是仰人鼻息的事情，單靠了她自己？簡直連想都不要想！

看著手機裡焦慮煩躁的女兒，天使只能柔聲安撫：「嬌嬌呀，你不要急，媽媽也在努力啊！但是你也知，這件事情呢，不是媽媽能做主的，還要看華伯。他歡喜呢，就能快一些，不歡喜呢，就慢一點。還有，簽證 的事情也不好講，這是每個人都不能確定的。媽媽記得以前就聽見人說，美國人的事最拿不準！所以，你不要太著急，急壞了身體就不好了。媽媽跟你保證，一定會給你辦好來美國的事情！你信媽媽！」一壁說著，一壁就將胸脯子拍得啪啪的。（八）