圖／趙梅英

文化差異讓她們的相處特別有趣，但有時也會爭論。當茱迪聲音大起來，英語開始結巴時，保持冷靜但同樣辭不達意的羅拉會冒出幾句法文。最常說的就是：Je te juge pas, tu me juges pas. 我不評斷你，你不評斷我。羅拉不接受任何因關係親密而自動擁有的評斷權，即使是親人、伴侶、最好的朋友。

拒絕他者的評斷干涉，哪怕是以愛為名。茱迪想，談何容易？而且，要多強大才能拒絕？

暑期她飛到巴黎，借住羅拉家。那個家有羅拉的母親和母親的男朋友、同母異父的弟弟。她總是在外頭遊蕩到晚餐後，巴黎人晚餐吃得晚，通常要到九點後才回去。年輕的她被藝術吸引，看古典也看前衛，羅丹和米羅是最愛。踩著石板路，經過街邊一個個小酒館，想到梵谷的畫、海明威的小說。

她在歷史悠久的索邦大學進修法語，下課後常到旁邊的先賢祠台階上坐著發呆。有一天她正吃著一個融得很快的霜淇淋，兩個東方面孔男人朝她走來，一高一矮，高的斯文靦腆，矮的又黑又壯，笑出一口白牙：請問你說英語嗎？她點頭。請問去哪裡買霜淇淋？她指著路的另一頭，那裡、那家店。高個子的問：你是華人 ？嗯。她早看出這兩位是老鄉。台灣來的？三個人都笑。走吧，我要回去上課，一起走。

他們堅持再買一個霜淇淋給她，她剛才吃巧克力的，就要了香草。天氣很熱，霜淇淋一直往下滴，像口水、像汗，失控得很狼狽。他們在路邊大口吃著，兩個大男孩頭都不抬，她意識到是自己讓他們緊張了。

下午的課她翹掉了，當了他們的嚮導。這就是Jack and Leo，傑克和李歐，兩位未來的跨國會計師。而她在花都接觸到各種香水香氛，學習如何運用氣味做為身體的延展，以精油調養身心。三十年後，上海的香宴開幕。

李歐高鼻大眼、天生鬈髮，髮色黑裡帶有古銅調，有點像混血兒，身材不高，很有女人緣，女伴跟工作都換得勤。他總說「滾石不生苔」。過去十年，這顆滾石在舊金山 和台北兩地滾動。

李歐會打一種她稱作「無聊」的電話，有時是早晨她還在床上賴著的時候，有時是深夜她正準備熄燈睡覺。他在世界某個遙遠地方出差或旅行，在約會之間的空隙，突然給她電話，往往就三兩句。最近的這次，他從墨爾本問她有沒有看過樹懶。沒有，她說。我帶一隻回去跟你作伴。李歐先生，你是不是無聊了？是的，茱迪小姐，南半球很無聊。

從年輕時候，她跟李歐一見面就抬槓，互不相讓。他讓她想起小學那幾個男生，抓她辮子、拿小石子丟她、用橡皮筋彈她、給她起綽號、跟在她身後大聲說笑。他們總是成群結隊，一落單，便顯得羞怯，一聲不吭。她跟母親抱怨，學校男生怎麼討厭她、欺負她，母親聽了便笑了。

她本想用那只紐約帶回台北，帶到上海又到淡水的青藍色手繪大瓷盤。這是她跟傑克、李歐相識那年，在巴塞隆納淘到的，取自天才建築師高第的拼貼創意，是每次派對的主角。昨天她沒等每周兩次來打掃的阿真，自己伸長手去櫃子上層搆。應該可以的，她搆到盤沿，小心翼翼往外拉。拉到一半懸空時，盤子變得很沉，太沉，即使特別使勁抓緊！

她把碎片收齊掃淨，用塑膠袋層層包好，不想聽到阿真說「哎喲，好可惜」！

算了，楠楠，以後，這些東西也不知會流落到哪裡。獨居久了，她常自言自語，叫自己的小名，楠楠。

在紐約讀書時，曾去過幾次estate sale，通常是老屋主死後，後人賣房子前拍賣家當，一件不留。樓上樓下，原屋主的生活痕跡完全裸露：衣櫃裡的衣服，長桌上陳列的水晶杯、珠寶手飾，客廳的鋼琴和書架，書架裡的書和老唱片……一生累聚的物件散發著陳舊氣味，迢迢歲月的塵灰。

紐約冬日寒凍，大雪漫飛，室內暖氣騰騰，沒有人穿秋褲。一到室外，即使穿著長靴，走在校園，兩腿僵硬幾無知覺。她在一個estate sale廉價買到一件黑色羊毛大衣，領口一圈狐狸毛，輕柔托住她的下巴。衣長至腳踝，非常合身，一穿上去就像被抱住，特別溫暖。款式很有點年代了，她想像原主是一個骨架小的猶太 女人，家境殷實，穿著當年特別時髦的狐狸毛領大衣。

在那一年的冬日留影裡，有多幀是穿著這件大衣。大姊看了她寄回的照片，聽說了大衣的由來，回信裡說：你怎麼敢穿死人的衣服？她一時愣住。從未想過抱住她為她抵禦風寒的大衣，是死人的衣服。自此，大衣的擁抱變得像一個陌生老女人的擁抱。她把大衣收到衣櫃最深處，它在其他衣物的遮掩下卻更醒目，像一個吊掛著的老女人。最後，她只能央請班上一個女同學把它帶走。同學生得高大，確保她不會在課上見到老女人死而復生。

哪怕自詡受過西方文化洗禮，認識像羅拉這樣的朋友，年輕的她還是無能抵禦親近者的評斷，關於一件大衣，或是其他。

如果她走了，誰來處理她的遺物？（三）