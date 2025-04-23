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夫妻戰火（三）

門羅布衣
圖／123RF
圖／123RF

她的生活能力也不強，除了洗洗自己的衣物，其他家務事幾乎不做。地毯、地板髒了，有赫爾；桌子髒了，有赫爾。更不用說其他需要一點體力和技術含量的活了。換燈泡、油漆、房子維護、出行開車，都是赫爾承包的。這樣的男人，羅娜再找，還是不容易的。當然，有了錢，可以請清潔工和汗滴男。但是，且不說方便不方便，就是錢，也不是可以忽視的小數啊。

在這個年齡，離婚對羅娜和赫爾都是糟糕的選項。兩人已經一起共同經營一個家庭三十多年，養育了兩個孩子，孩子又有了孩子。如果兩人離婚了，以後一大家一起出遊其樂融融的場面就不會再現，這個大家庭從此就會分崩離析。兩人即使再婚，也無法再能尋到從前一大家人在一起的歡樂時分。

就憑這一點，兩人都覺得不可接受。即使離了婚，兩人一起擁有的東西太多，精神的、物質的，在人生最後的歲月裡，一定也會彼此糾纏不清，難得再在一張白紙上畫最新、最美的圖畫。

赫爾不願離婚，不過，如果羅娜一定要堅持，赫爾決定不能再像狗一樣卑賤，像無賴一樣糾纏她，起碼的自尊還是得堅守。他知道羅娜的幾個美國密友被丈夫或者同居夥伴拋棄後，都過得很可憐、很淒慘。羅娜離開了他，日子也不會好到哪裡去。他想，他不願離婚，其實倒不是完全為了自己著想，而是出於對對方的憐惜。

羅娜當然也不願離，但既然離婚的風已經放出來了，也不願馬上就轉向。得給這個男人顏色看看，讓他以後不要再如此輕慢自己。她這樣想了，就緊緊繃著張開來的弦，接著把劍拔弩張的聲勢保持下去。

已經上午九點了，赫爾還賴在床上。他不敢下樓，去跟羅娜打照面。他想起從前讀魯迅先生的〈紀念劉和珍君〉時，印象最深刻的那段話：「真的猛士，敢於直面慘淡的人生，敢於正視淋漓的鮮血。」臉上綻開了苦笑。他想，他現在敢於正視淋漓的鮮血，卻不敢直面仇恨中的羅娜啊。苦笑還沒有在他已然有些溝壑的臉上散盡，只聽下面又是幾記門砸在門框的爆響。赫爾眼睛一閉，心頭又是一陣戰慄。

赫爾知道羅娜是去上班了，不過，還是沒有立即下樓。周圍一片寧靜，外面大雪還覆蓋在大地，人類的戶外活動因此大大減少，像愛斯基摩人待在洞中一樣，躲在溫暖的室內。像他這樣不用上班、不用出門，早上起來，泡一杯咖啡，再泡一杯茶，然後聽聽書、寫寫文字，本來是一種多少人羨慕的歲月靜好的日子啊。可是，因為這場衝突，這種寧靜有著某種謀殺前的意味，分分秒秒都如此不能讓人安靜。赫爾想，不知這次會鬧到什麼時候，一天、兩天，還是一周、兩周，還是一月、兩月，還是天荒地老。罷了，只有熬下去。

3

下午，快到五點的時候，赫爾開始準備晚餐。赫爾其實並不熱愛烹調，但擅長烹調，對菜肴的色香味有著某種美食家的挑剔。他對所居小城裡的中餐館從來看不上眼，到中餐館吃，都是因為應酬社交而迫不得已。

羅娜最喜歡的一道菜是黃瓜炒肉。兩人你儂我儂的時候，羅娜一回到家來，看到晚餐是黃瓜炒肉，就會止不住叫好，吃的時候，還是繼續不斷叫好。似乎，每天每頓都吃黃瓜炒肉，她也不會膩味。好吧，為了討好她，喚醒她對他的價值、他的好處的記憶，今天晚上就做黃瓜炒肉，外帶一個涼拌豆角。

他先把豆角處理了，放在鍋裡煮，等會兒做好了黃瓜炒肉，再把醬醋、芝麻油灑在煮熟的豆角上，拌好。五花肉已經解凍了，卻又還沒有全部解凍，正是最好切的時候。赫爾把菜板拿出來，放到平台上，拿起菜刀，把五花肉切成均勻透亮的薄片。然後，又把一個黃瓜拿出來，削了皮，從中間分成兩半，把瓜瓤掏了，然後，在菜板上飛快切起來。就像打擊樂均勻響起，兩半黃瓜從頭到尾，次第變成了薄片。隨後，他又把薑蒜切成了粒，從冰箱裡拿出來郫縣豆瓣，又把調料車推到灶台邊，開始炒菜。

赫爾比平時還要用心，每個細節都沉靜處理。不一會兒，黃瓜炒肉炒好了，看去晶瑩鮮艷，只要食客不是別有用心，食慾一定會被激發起來，沒有理由不喜歡這道菜。這樣一想，赫爾似乎在黑洞洞的隧道裡，看到了前方的一點光亮。然而，轉眼間，他又有些忐忑了。對他如此憤怒的羅娜會吃他精心做的菜嗎？

赫爾先自己盛了一碗飯，再在鍋裡舀了大約三分之一的菜，鋪在碗上面。從前當學生吃食堂的時候，他跟同學們都是用一個大碗，先打了飯，再打了菜，然後，一邊走、一邊吃，走到宿舍裡，也把飯菜扒拉完了。（三）

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