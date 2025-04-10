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洛杉磯3歲兒一句話 拯救全家人性命

流過我們的河（八）

桑文鶴

他又轉過頭去對寶珍說：「你快給可明弄點飯，回來的路上，我聽她肚子都餓得叫喚了。算了、算了，」方博擺擺手，「你的手藝不行，我來吧。」說完，他自顧自地找到圍裙繫上，進了廚房。

歐可明湊到寶珍身邊，問：「媽和阿公怎麼還沒回來？」

寶珍說：「我也不知道。可能爸出事的那天晚上，家裡除了爸，就只有他們倆在，警察要多問一些吧。」

「那爸的死到底是怎麼回事呢？」歐可明壓低聲音，「不是說是喝酒引起的心臟病嗎？怎麼又成了下毒？」

寶珍也是一臉茫然，「我也不知道。」她歪著腦袋想了一下，搖著頭說：「想不通。」

過了一陣，寶珍又說：「弄不好就是那個姓黃的做賊喊捉賊。」

「那她為什麼要害爸？」

「想讓爸娶她唄，可爸這邊不願意離婚，所以她越想越氣，我得不到的別人也別想得到，電視裡不是經常有這種走極端的人嗎？」寶珍說：「而且還要倒打一耙，說人是咱們家的人害的，我看她就是想坑媽。」

「爸為什麼不願意離婚？」歐可明問。「媽不是早就提出想和他離婚嗎？」

「估計是對媽還有感情吧，而且他們離婚，阿公也不會同意。」

「對媽有感情，還在外面找女人。」歐可明有點激動。

「行了，不說了。爸都沒了，再計較這個也沒意義了。」寶珍說：「不管警察怎麼懷疑，反正肯定不是媽或者阿公。所以，你也別擔心，警察很快就會讓他們回來的。」

方博燜了米飯，炒了一葷一素兩道菜，吃完飯，歐可明說想去外面走走。寶珍看她的臉色不好，自告奮勇說要陪她一起去。（八）

心臟病

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