圖／123RF

一股倦意襲來，他躺回床上休息，視線落在牆上掛著的一幅畫。他對這幅畫也沒印象，不記得是什麼時候、在哪兒買的，但倒覺得畫很漂亮。細細欣賞，他發現這幅畫十分立體，一輛火車從遠處疾駛而來，轉彎再駛向森林深處。他越看越覺得森林非常深邃，感覺火車駛向的是一個深邃中帶著朦朧與神祕不可測的幽深地方。

他看著、看著，彷彿聽到火車靠站的聲音，整張床搖晃起來，連地板也都震動起來。他正懊惱自己怎麼想像力那麼豐富的時候，赫然發現，他正坐在一輛火車上！

火車以極平穩的狀態行駛，感覺不出速度來，但窗外的樹林卻是飛快倒退，連樹形都看不出來。之後，火車駛入雲霧之中，隱隱約約聽到柔和的樂音縈繞於耳，他不知不覺進入夢鄉。

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他醒來的時候，還沒有辦法集中注意力，不確定是幾點，也不很清楚是在什麼地方。只覺得好像哪兒不對，又說不出個所以然。天還沒完全亮，陽光微弱地透過窗簾灑了進來，映在牆壁上。

他知道了，是太安靜了。他的家離加州 火車行駛的軌道不到三哩路，清晨起來聽到火車行駛的聲音，或者火車喇叭聲是很平常的事。

而此處靜謐安詳，一種久違的感覺。

他忽然想起來，之前他正躺在床上欣賞畫，莫名其妙地上了火車。

他猛然驚醒，左手肘似乎碰到什麼東西。他往左定睛一看，嚇得幾乎跳起來──他竟然睡的是一張雙人床！很明顯床邊應該有另一個人，只是先他起床而已。

是夢嗎？一個充滿了謎團，帶著不安又溫暖的夢。

他聽到輕盈的、怕吵醒他的腳步聲靠近了門口。一張精巧的臉和八隻手指頭出現在門邊上。

天哪，怎麼會是她？那個曾經與他在天橋交錯而過的女子。

這怎麼回事？

「親愛的，怎麼啦？」那女人說，

「妳、妳是誰？」他期期艾艾地問。

「喔，我是琪琪呀。嚇到你了嗎？」

琪琪？他搖搖頭，沒有印象。

女子露出極度失望又焦慮的眼神。

他閉上眼睛，腦袋裡頭冒出無數的影像，他試圖從或清晰或模糊的記憶中理出一個頭緒。

隨即一股咖啡香味傳來。

這是記憶中的味道，朦朧不清的記憶中隱隱約約有個「她」的身影。雖然形象模糊，但他捕捉到了一個「她」──他應該曾經有個「她」，這氣味是只屬於他與「她」的祕密味道，可是，為什麼他完全沒有印象？

他睜開眼，那個模糊存在的「她」如果不是夢境，會是琪琪嗎？

為什麼他手機的相本裡，並不存在這麼一個「她」？

「有什麼事我們待會再說吧，先吃早餐。來，我做了你最喜歡吃的特色早餐。」

琪琪住的是一個房間的標準公寓，他很自然就找到浴室。他驚訝地發現，浴室裡的盥洗用具，明顯的有兩份，他一看就認出來其中一份和他家裡的是一模一樣的。

這怎麼回事？

「好了嗎？」琪琪在門口探頭問他。

他才跨進餐廳，就聞到香味。

桌上兩份餐點，一份是搭配鮭魚 、朝鮮薊心和紅椒的馬鈴薯餅，另加兩個雞蛋和一片他最喜歡的藍莓蛋糕。另一份是帶點微辣又放滿青椒、蘑菇、番茄的墨西哥 炒蛋，以及焗烤得酥酥的吐司。

想都不用想，他自然坐在鮭魚馬鈴薯餅這頭──那是一家以早餐為號召的知名老店Hobee's餐廳裡的特色菜，他最愛的一道早餐。

琪琪怎麼會知道他的習慣？

他驚異地抬起頭來看她。

琪琪正目不轉睛地看著他，眼角的淚水幾乎要溢出來。

他呆呆地望著她，天哪，她真美，比他之前在天橋上交錯的那一瞬間看到的她更美。

「吃吧，我複製了你最喜歡的早餐。」琪琪說。

他吃下鮭魚的第一口，那熟悉的美味衝向腦門。餐盤上浮現出一個重疊影像，一雙手在切割蛋，半凝固的蛋黃從割裂處流淌出來。他試著隨著浮出的影像從盤中非常、非常緩慢地往前移，深怕移得太快，影像就消失了。

他看到的先是另一個餐盤，正是琪琪現在吃的墨西哥蔬菜炒蛋和酥脆吐司，然後是一件和琪琪今天穿的一模一樣，有著排釦的蘋果綠喀什米爾薄毛衣，然後是一條心形項鍊，那顆嵌滿碎鑽的心安穩地躺在鎖骨中間微凹處。

「性感極了！」他忽然冒出這樣的一句話。

他被自己冒出的聲音嚇了一跳，愣愣地看著琪琪。

「你想起來了嗎？當時我們在Hobee's吃早餐，你送我一條心形項鍊。你為我掛上去之後，帶著讚嘆又得意洋洋的口氣說：性感極了！」（三）