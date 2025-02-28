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10年拐賣17童 余華英今被執行死刑

殺夫案（九）

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你要打就打我吧，孩子太小，打壞了就完了。楊青青對張新說。

於是，三倍或者是四倍的怒氣，全部發洩在楊青青一個人身上。楊青青被打痛了哭，接著打；楊青青強忍著不哭，還是接著打。直到打得楊青青鼻青臉腫、渾身青紫，見了血，張新打累了，才住手。

天天如此？差不多吧。不挨打是罕見的，就像是這一晚。飯菜不冷不熱、不鹹不淡，孩子們不爭不搶、不哭不鬧，張新不慍不怒、不陰不陽。直到全家都睡下了，楊青青還提心吊膽的，生怕一個響動，打破了少有的平靜。

都睡下了，張新過來拉楊青青，拉扯楊青青的內衣。楊青青明白張新要做什麼，這是丈夫除了打自己之外，唯一的身體互動。

我身子來了，行不得。楊青青說，不巧她來了月經。

早不來晚不來，老子要了，偏偏就來。張新罵一聲晦氣，伸手就朝著楊青青臉上抽去。楊青青生怕張新的巴掌打到旁邊入睡的孩子身上，一動也不敢動，任憑接二連三的耳光抽在臉上。張新才不會讓楊青青稱心如意，一鼓作氣一連扇醒了三個孩子。巧巧睡眼惺忪地坐在床沿，大毛扯著嗓子哭喊，小毛蹬著雙腳嚎叫。

張新一腔子熱火無處發洩，口乾舌燥，去舀水缸裡的涼水喝。大水缸空了，張新愈加煩躁，拿著水勺衝出屋子，屋外滴水成冰，積雪厚厚的一層。張新舀了滿滿的一勺子雪，雄赳赳、氣沖沖返回屋子，逕直抵到楊青青嘴邊：喝，給老子喝。

楊青青不敢言語，乖乖地張嘴吃雪。雪在嘴裡融化了，沙沙的、冰冰的，順著嗓子眼往下流淌。嘴巴木了、肚子木了，整個人木了。（九）

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