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你別離開我（八）

顧艷
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維維內心撕裂著，喘不過氣來。有時人的意志並不為自己所轉移，她真的不想把自己逼瘋，但又感覺自己一步步走在瘋狂的邊緣。

哈里呢，並沒有因為抓到了弗萊德這個販賣安娜的凶手，心存僥倖地認為安娜還活著。相反，他寧願安娜死了，也不願她受太多的痛苦和折磨。這樣的想法如果被維維知道，肯定要被她譴責得一無是處。因此，哈里越來越喜歡沉浸在小說中，翻譯一個個或凶殺、或戰爭、或戀愛的故事。他覺得安娜的失蹤，就像他翻譯小說裡的一個故事，甚至比故事有了更多的殘酷。可是再殘酷也必須面對，哈里似乎已經能夠承受所有的災難和不幸了。

暴風雪來臨前，哈里去沃爾瑪買了牛奶、雞蛋、胡蘿蔔、大白菜，還買了牛排和黃油。從沃爾瑪推著購物車出來時，天空已飛舞著雪花，看樣子這場雪會越下越大。巴爾的摩的冬天，除了寒冷，還有一夜之間回到童話故事中的味道。那滿天滿地的白雪、那小木屋、那一棵棵赤裸的樹，在雪天裡都無比純靜。

安娜特別喜歡滑雪橇，哈里給她買過兩個雪橇。她從自家門口的斜坡上往下滑，還力大無比地拉著坐在雪橇上的媽媽往下滑。哈里想安娜，想得淚光閃爍。他用手抹著眼淚，將食品放進後備箱後，鑽進了駕駛座。

回到家裡，哈里卸完了買回來的食品。脫下大衣，撣掉褲子上的雪，換了室內拖鞋。維維已從牙科診所下班回來了，正坐在衛生間的馬桶上。哈里經過衛生間，走進自己的臥室，解開領帶，脫掉襯衣和外褲，換上一套運動服。當他來到廚房時，維維正戴著大棉手套，從烤箱裡拿出一盒蛋糕。（八）

沃爾瑪 牛排 雞蛋

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