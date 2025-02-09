那時肉奶蛋憑票，處在發育期的他們總是感覺沒吃飽。每天上學只能在書包裡揣只饅頭充飢，卻絲毫不以為苦。他們風華正茂，父母都還年輕，生活充滿了希望。「還記得一中操場上，媽媽教我們唱的〈聽媽媽講那過去的事情〉嗎？」她說。

「記得、記得，夏日的傍晚，月上樹梢，微風吹拂，我們圍坐在媽媽身邊，跟歌中場景很契合。過去小學語文老師都兼唱歌課，媽媽應該會不少歌的，不知道她為什麼獨獨挑這一首教我們。」

「這個我問過媽媽。她說是因為當時流行這首歌，全國都在唱，進行革命傳統教育。是我們想多了。」她笑著說。她也不願相信，留在她記憶裡那樣一個充滿小資情調的夜晚，竟然是母親大人在教育他們不要忘本。有些真相，還不如不知道。他們這代人啊！

出了養老院 往左拐，走路十幾分鐘，是閘口派出所。她在這裡辦理了報備手續，又去超市買了早餐的牛奶 、雞蛋 、麥片。這幾年，小城憑空冒出來很多生活超市和社區食堂，餐館小吃店之外，最多的就是這兩樣，走幾步就是一間。

生活超市經營各類生活用品，有點像美國的便利店，但規模要大很多，有的還供應新鮮水果、蔬菜、麵點，非常方便。社區食堂經營各式小碗菜，有葷有素，菜品種類很多，價格十幾、二十元一份，很實惠。來就餐的除了不想開伙的老年人，還有不少中青年人，帶著放學的孩子，來這裡吃完，嘴一抹回家，連洗碗的麻煩都省了。

哥哥回北京了，走時千叮嚀萬囑咐，天氣漸涼，注意給母親及時添加衣服，千萬不要生病。（五）

那時肉奶蛋憑票，處在發育期的他們總是感覺沒吃飽。每天上學只能在書包裡揣只饅頭充飢，卻絲毫不以為苦。他們風華正茂，父母都還年輕，生活充滿了希望。「還記得一中操場上，媽媽教我們唱的〈聽媽媽講那過去的事情〉嗎？」她說。

「記得、記得，夏日的傍晚，月上樹梢，微風吹拂pan class="process-text-unmodified" id="unmodified_0">吹佛，我們圍坐在媽媽身邊，跟歌中場景很契合。過去小學語文老師都兼唱歌課，媽媽應該會不少歌的，不知道她為什麼獨獨挑這一首教我們。」

「這個我問過媽媽。她說是因為當時流行這首歌，全國都在唱，進行革命傳統教育。是我們想多了。」她笑著說。她也不願相信，留在她記憶裡那樣一個充滿小資情調的夜晚，竟然是母親大人在教育他們不要忘本。有些真相，還不如不知道。他們這代人啊！

出了養老院往左拐，走路十幾分鐘，是閘口派出所。她在這裡辦理了報備手續，又去超市買了早餐的牛奶、雞蛋、麥片。這幾年，小城憑空冒出來很多生活超市和社區食堂，餐館小吃店之外，最多的就是這兩樣，走幾步就是一間。

生活超市經營各類生活用品，有點像美國的便利店，但規模要大很多，有的還供應新鮮水果、蔬菜、麵點，非常方便。社區食堂經營各式小碗菜，有葷有素，菜品種類很多，價格十幾、二十元一份，很實惠。來就餐的除了不想開伙的老年人，還有不少中青年人，帶著放學的孩子，來這裡吃完，嘴一抹回家，連洗碗的麻煩都省了。

哥哥回北京了，走時千叮嚀萬囑咐，天氣漸涼，注意給母親及時添加衣服，千萬不要生病。（五）