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我是誰（六）

楊秋生

她發現她的中國胃不再，除了愛吃地中海食物，還對摩洛哥食物情有獨鍾。這樣的改變已經讓她很不安了，最令她驚懼的是，她每天晚上都熱血澎湃，想要愛愛，往往憋得一頭大汗。

她也變得愛漂亮，每天都很在意自己的外型是不是吸引異性，這和她的本性差得十萬八千里，而且是多麼令人羞慚的事。她越來越不像她了，像另外一個人，一個完完全全的陌生人。她對這些變化，恐懼得完全不知該如何處理，只能拚命壓抑、隱藏那個時不時要蹦出來的陌生人格。她更怕的是自己會消失，被另外一個她取代。萬一她變成另外一個樣，她先生還會愛她嗎？她盡量不露出任何蛛絲馬跡，不知是不是壓抑多了，晚上開始會做噩夢，老覺得有個清脆的女聲對她說「嗨」。

最可怕的是，她變得不大敢開車，尤其在十字路口要左轉的地方。每次要出門都很緊張，握著方向盤的手一路發抖。停好車，過馬路時，腦中總是會出現可怕的煞車幻聲，雙手忍不住捂住亂跳的心臟。

「地中海食物很好呀，地中海人多吃魚、蔬菜、豆類、全穀物、堅果和橄欖油，這些食物含有大量的植物固醇和蛋白質，的確是有助於保護心臟健康。」慕雲的先生不急不徐解釋，「其實摩洛哥食物不算是純地中海食物，摩洛哥菜的風味主要受到歐洲和地中海鄰國的影響，也融合了非洲，中東，甚至南美的風味，所以摩洛哥菜才具有多層次、濃郁口味的特色。」（六）

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