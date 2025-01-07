我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

泰媒：失聯中國演員王星已找到 身體狀況良好

兄弟情決裂了？傳川普開始不爽馬斯克嫌他「太黏人」

養在家裡的小三（八）

趙海霞

她雙眼冷冷地瞪著管家，管家立即低頭退下說：「我去廚房吃飯。」

也許是心虛，丈夫堆著一張笑臉，向莉萍表示關懷地柔聲問道：「身體好些了嗎？要不要先喝碗熱雞湯？」

莉萍用鄙視的眼光瞥了丈夫一眼，默不作聲地點了點頭。衛祖殷勤地為妻盛了一碗熱騰騰的雞湯，放在她面前，還好意細心地叮嚀：「雞湯要趁熱喝哦！」

莉萍不願立即撕破臉，或是把話說得太白、太難聽，更何況她並沒有要和丈夫離婚的念頭。她深知，話一出口，駟馬難追，這些話必須硬生生地吞嚥下去，尤其在沒有強而力的直接證據下，她絕對不能說。男人是最愛面子的，同時莉萍也得為丈夫著想，在孩子們面前留住他的面子和尊嚴。所有的傷痛、不滿和委屈，她都只能自己往肚裡吞。

衛祖的成功雖然滿足了莉萍的虛榮心，但是接下來的卻是無盡的懊腦、悔恨和不安的情緒。

此時此刻，她才深深體會到「悔教夫婿覓封候」的意思。若丈夫沒有來大陸發展事業，自然也就不會有這些懊惱憂心的事情發生了。

莉萍由上海返台後，第一件事就是去找姊姊。每次莉萍不開心，一定會去向姊姊訴苦衷。

這天，不知姊姊是怎麼回事，偏偏是哪壺不開提哪壺。姊姊一本正經地勸莉萍說：「妳看人家美國知名電影明星阿諾，他還曾當過加州州長，不也是找上了自己的管家，那管家還為阿諾生了一個十多歲的兒子。州長阿諾的老婆精明能幹，而且又有名門望族，甘迺迪的娘家做後台。」（八）

加州

上一則

台灣房屋集團首席副總裁：AI策略服務 創造三贏

下一則

好吃的墨西哥夾餅

延伸閱讀

昔巨星克羅斯比莊園 傳是甘迺迪私會夢露地點售1350萬

昔巨星克羅斯比莊園 傳是甘迺迪私會夢露地點售1350萬
俄羅斯開始使用比特幣進行國際支付 抵抗西方制裁

俄羅斯開始使用比特幣進行國際支付 抵抗西方制裁
NBA／噴完裁判3天後道歉 勇士教頭柯爾承認後悔不當發言

NBA／噴完裁判3天後道歉 勇士教頭柯爾承認後悔不當發言
抵擋不了寒流 數百隻海龜凍僵、擱淺鱈魚角灣 送進動物醫院

抵擋不了寒流 數百隻海龜凍僵、擱淺鱈魚角灣 送進動物醫院

熱門新聞

圖/吳孟芸

清理父母的老屋

2025-01-05 01:02
上海外灘。（本報系資料照片）

京滬行腳

2024-12-31 01:02

二手衣店的一幕

2025-01-05 01:00

紐約地鐵驚魂記

2025-01-04 01:00
今年四月一日，筆者在日月潭大飯店前拍攝的街道。（圖／作者叢中笑提供）

我的2024年

2024-12-31 01:00

有七個學位的斯蒂夫

2025-01-04 01:00

超人氣

更多 >
好市多回國伴手禮首選 華人列清單「老少都滿足」

好市多回國伴手禮首選 華人列清單「老少都滿足」
富商送現金送房求包養 台資深藝人全說了

富商送現金送房求包養 台資深藝人全說了
4生肖一年比一年會賺錢 他靠貴人開拓新事業領域

4生肖一年比一年會賺錢 他靠貴人開拓新事業領域
杜魯多辭職 川普再談「51州」：知道美國不會繼續補貼

杜魯多辭職 川普再談「51州」：知道美國不會繼續補貼
WSJ：52歲男子花20年達標信用評分850滿分

WSJ：52歲男子花20年達標信用評分850滿分