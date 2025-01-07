養在家裡的小三（八）

她雙眼冷冷地瞪著管家，管家立即低頭退下說：「我去廚房吃飯。」

也許是心虛，丈夫堆著一張笑臉，向莉萍表示關懷地柔聲問道：「身體好些了嗎？要不要先喝碗熱雞湯？」

莉萍用鄙視的眼光瞥了丈夫一眼，默不作聲地點了點頭。衛祖殷勤地為妻盛了一碗熱騰騰的雞湯，放在她面前，還好意細心地叮嚀：「雞湯要趁熱喝哦！」

莉萍不願立即撕破臉，或是把話說得太白、太難聽，更何況她並沒有要和丈夫離婚的念頭。她深知，話一出口，駟馬難追，這些話必須硬生生地吞嚥下去，尤其在沒有強而力的直接證據下，她絕對不能說。男人是最愛面子的，同時莉萍也得為丈夫著想，在孩子們面前留住他的面子和尊嚴。所有的傷痛、不滿和委屈，她都只能自己往肚裡吞。

衛祖的成功雖然滿足了莉萍的虛榮心，但是接下來的卻是無盡的懊腦、悔恨和不安的情緒。

此時此刻，她才深深體會到「悔教夫婿覓封候」的意思。若丈夫沒有來大陸發展事業，自然也就不會有這些懊惱憂心的事情發生了。

莉萍由上海返台後，第一件事就是去找姊姊。每次莉萍不開心，一定會去向姊姊訴苦衷。

這天，不知姊姊是怎麼回事，偏偏是哪壺不開提哪壺。姊姊一本正經地勸莉萍說：「妳看人家美國知名電影明星阿諾，他還曾當過加州 州長，不也是找上了自己的管家，那管家還為阿諾生了一個十多歲的兒子。州長阿諾的老婆精明能幹，而且又有名門望族，甘迺迪的娘家做後台。」（八）