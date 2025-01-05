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理財百科／退休後減去這6項花費 每月省下數百元

動畫電影「史瑞克」驢子原型舊金山灣區過世 享年30歲

高博士結婚了（全文完）

李枋

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結婚當天，高義民穿了一套質地上好的深色西服。更衣室走出來，他心情略微波動，想起了潔西卡，不知道她現今如何，一定當了祖母了罷。

娟娟今天被薇薇當演員揉捏，她的髮型、穿著都喜氣洋洋，像個新娘子，還拍了照。拍照時，薇薇直提示：「姊，高興點，假的也演得像真的一樣。」她主意多，請了些做完禮拜的教友留下，讓閃光燈「啪啪啪」留在鏡頭，也算是公開儀示了，這女人真像媒婆，戲劇裡的媒婆。

婚前婚後日子如常。這天，高義民和劉家夫婦聊天，「好久沒看見薇薇，她工作忙呀？」

「王建軍在加州找到工作，兩人去看環境，過幾天才回來。」劉文浩夫婦自然也看得出高義民喜歡薇薇，看她時的眼神都帶著笑意。也難怪，這丫頭嘴甜，又懂攏人心。

日子照著合約走，娟娟取得綠卡，立刻申請兒子來美，一家人歡歡喜喜。劉文浩要孫子拜高義民做乾爹，說要孝順他一輩子。高義民自是歡喜，也送他一台電腦，指導他如何申請大學。惠美在長途電話中，知道哥哥日子過得不錯，放心了。

只是高義民偶爾會想到薇薇，「高博士，你喜歡吃魚，我知道有家日本店有新鮮魚賣。」「這家店蔥油餅和天津包子好，有名。」他曾被她格格的笑聲所迷惑，還暗自以為自己交上了桃花運，一個機會主義者。

他也想起潔西卡忿怒摔門而去時說的話：「生日都忘了，還有什麼事你會記得？」生曰那麼重要嗎？高義民口拙，想不出為什麼一個喚他「蜜糖」、說愛他的女人會離他而去？高義民結婚了，卻連新娘子的手都沒碰過。（全文完）

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